GTWCE Zandvoort: orari tv e streaming per vedere Valentino Rossi

Valentino Rossi torna in azione nel GTWCE 2022, si corre a Zandvoort: tutte le info sugli orari per seguirlo in diretta tv o streaming.

Il GT World Challenge Europe 2022 è arrivato al quinto appuntamento, che si disputerà in questo fine settimana nei Paesi Bassi. Valentino Rossi a Zandvoort va a caccia di conferme, dopo il buon quinto posto ottenuto nella 1000 Km al Paul Ricard insieme ai compagni di squadra Frederic Vervisch e Nico Muller.

Se quello in Francia faceva parte della Endurance Cup, il round di questo weekend rientra invece nella Sprint Cup. Il Dottore sarà affiancato solo da Vervisch, col quale si alternerà alla guida dell’Audi R8 LMS GT3 Evo II del team WRT. Da ricordare che la squadra belga schiera anche la coppia Vanthoor-Weerts, che in questo momento è in seconda posizione in classifica.

Il pilota migliore come punteggio è l’italo-svizzero Raffaele Marciello a quota 93.5. Guida la Mercedes AMG GT3 del team Akkodis ASP, che è primo nella classifica squadre davanti a WRT. L’ex membro della Ferrari Driver Academy sarà affiancato da Timur Boguslavskiy, che corre solo negli eventi validi per la Sprint Cup.

GTWCE 2022, round Zandvoort: orari diretta tv e streaming per vedere Valentino Rossi

Valentino Rossi non ha mai corso a Zandvoort neppure ai tempi della MotoGP, quindi non conosce direttamente la pista. Chiaramente la sta studiando con il simulatore per farsi trovare più pronto possibile a questo fine settimana nel quale cercherà di confermare il buon livello mostrato al Paul Ricard nel precedente round.

Approcciandosi a una disciplina completamente diversa rispetto alla MotoGP, è normale che serva del tempo per adattarsi e che la crescita passi anche attraverso degli errori. Il pesarese è supportato da un team di grande livello come WRT ed è nella condizione di fare bene. Vedremo se nei Paesi Bassi ci sarà un’altra buona prova come in Francia. Si corre su una pista nella quale non è semplice sorpassare, dunque le qualifiche sono molto importanti.

Il round di Zandvoort del GT World Challenge Europe 2022 sarà trasmesso in diretta TV sul canale Sky Sport Action. Per la live streaming sono a disposizione i servizi Sky GO e NOW, oltre al canale ufficiale YouTube del GTWCE. Di seguito gli orari per seguire l’appuntamento.

Venerdì 17 giugno 2022

FP1 ore 10:00

FP2 ore 14:50

Sabato 18 giugno 2022

Q1 ore 9:45

Gara 1 ore 14:00

Domenica 19 giugno 2022

Q2 ore 9:30

Gara 2 ore 14:00