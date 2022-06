Jorge Martin corteggia Honda: inequivocabile la frase su Marquez

Jorge Martin ritorna a parlare di mercato piloti alla vigilia del GP di Germania ed esprime un desiderio che dovrebbe preoccupare la Ducati.

A meno di due settimane dall’intervento alla mano tenuto al Policlinico di Modena, Jorge Martin ritorna in pista al Sachsenring, reduce dal podio in Catalunya che lo proietta nuovamente nella corsa per una sella factory con Ducati. Non sarà al 100 per cento della forma, avverte ancora qualche dolore, ma il layout “sinistroide” della pista tedesca gioca a suo favore.

Non sarà certo una passeggiata il GP di Germania, ma deve stringere i denti il madrileno del team Pramac, che si gioca un posto d’onore per il futuro. Prosegue il ballottaggio con Enea Bastianini, i vertici di Borgo Panigale gli hanno voluto dare un’ulteriore possibilità, nonostante le tre vittorie di Enea Bastianini parlino abbastanza chiaro. Ma Jorge Martin da tempo “minaccia” di cambiare costruttore se non avrà quel posto al fianco di Pecco Bagnaia.

Jorge Martin e il sogno Honda

Nel giovedì di conferenza stampa al Sachsenring ha parlato ancora una volta delle vicende di mercato. La certezza è che avrà a disposizione una Ducati Desmosedici GP ufficiale e un contratto di tutto rispetto. Ma ancora non sa se resterà in Pramac, nel team factory oppure se deciderà di cambiare costruttore. Quest’ultima diventa una ipotesi molto difficile, dal momento che da qui ad agosto le principali decisioni di mercato saranno già prese.

Ma non nasconde che gli piacerebbe condividere il box Honda con Marc Marquez, qualora non dovesse guadagnare il box Ducati ufficiale. Fino a quando HRC non annuncerà il sostituto di Pol Espargarò tutti gli scenari restano ancora aperti, sebbene Joan Mir sia in pole position per quella sella. “Essere un compagno di squadra di Marquez sarebbe molto interessante, perché è uno dei migliori piloti della storia e da cui si può imparare. Ho ancora una lunga carriera davanti a me e tutto ciò che può migliorarmi è utile per il futuro”.

Ancora una volta fa pressione sui vertici della Casa emiliana quando si parla di mercato, dopo i risultati ottenuti nel 2021: una vittoria, tre podi e quattro pole. “Se il prossimo anno non dovessi andare nella squadra ufficiale valuterò quali potrebbero essere le alternative – ha ribadito Jorge Martin -. Non ho problemi a restare con Pramac, perché sono un’ottima squadra. Allo stesso tempo, è anche troppo tardi per entrare nel mercato. Personalmente sono del parere che il mio futuro sarà in Ducati, ma valuterò comunque le diverse opzioni a mia disposizione”.