MotoGP, Jorge Martin ha subito un intervento: i tempi di recupero

Operazione per Jorge Martin, che aveva un problema fisico che lo limitava nella guida e ha dovuto ricorrere alla sala chirurgica.

Il campionato MotoGP 2022 di Jorge Martin è stato sotto le aspettative finora, ma il podio ritrovato a Montmelò potrebbe essere un punto di svolta. Adesso per lui è importante trovare la costanza finora mancata ed evitare errori.

Troppe le cinque cadute collezionate finora, anche se una (quella in Qatar) è stata provocata da Francesco Bagnaia e non ci sono sue responsabilità. A proposito di Pecco, il pilota spagnolo si sta giocando un posto al suo fianco nel team ufficiale Ducati e le prossime gare saranno decisive per stabilire chi tra lui ed Enea Bastianini verrà promosso.

La casa di Borgo Panigale ha già l’accordo con entrambi affinché rimangano per altri due anni in sella a una Desmosedici GP, si tratta solo di scegliere per quale squadra farli correre. Se al Sachsenring e ad Assen il madrileno dovesse fare meglio del collega, ci sono buone possibilità di promozione.

MotoGP, operazione al polso destro per Jorge Martin

Martin ha incontrato qualche difficoltà nell’adattamento alla Ducati Desmosedici GP22, ma in Catalogna è stato competitivo e ha conquistato un secondo posto molto importante. Questo risultato gli dà certamente tanta fiducia e motivazione per il futuro.

Oltre a qualche problema nell’essere efficace alla guida, il pilota del team Pramac Racing ha dovuto fare i conti anche con qualche limite fisico. In Francia dopo pochi giri della gara gli si è “addormentata” la mano destra e così ha perso sensibilità, finendo per cadere. A Le Mans ha spiegato che si tratta di un problema di tipo nervoso al braccio e che andava trovata una soluzione per risolverlo.

L’unica via è quella dell’operazione chirurgica, alla quale si è sottoposto oggi presso il Policlinico di Modena. L’intervento al tunnel carpale del polso è stato eseguito dal dottor Tarallo ed è perfettamente riuscito. Martin potrà tornare a correre in occasione del GP di Germania al Sachsenring nel weekend 17-19 giugno. Una buona notizia.

L’operazione dovrebbe permettere al rider madrileno di tornare a guidare al 100%, senza quei limiti che gli hanno impedito di esprimersi al meglio. Era fondamentale intervenire e si è affidato ad un noto specialista. Dopo un po’ di recupero post-operatorio potrà prepararsi per la prossima gara, molto importante per il suo futuro.