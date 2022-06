Lutto terribile nel motorsport: ha trovato la morte in pista

Un’altra terribile notizia ha colpito il mondo del motorsport. Per l’ennesima volta il TT dell’Isola di Man piange un’altra vittima.

Non si smette di piangere al TT dell’Isola di Man. La terribile corsa tra i tombini e i marciapiedi non ha risparmiato la sua mano severa dopo il giovane Mark Purslow, deceduto durante le qualifiche della Superbike.

Questa volta è toccato a Olivier Lavorel, 35 anni, in coppia su un sidecar con il pilota, esordiente, Cesar Chanel, attualmente ricoverato all’Aintree Hospital in gravi condizioni. Pure per il francese si trattava della prima esperienza al Mountain Circuit.

Il fatale botto è avvenuto durante il primo giro sul rettilineo noto con il nome di Ago’s Leap, in omaggio alla celebre impennata di Giacomo Agostini sulla MV 500. In quel tratto le velocità sono altissime nonostante gli avvallamenti e le sconnessioni.

Veterani e vincenti nelle serie nazionali i due transalpini non si sono dimostrati abbastanza preparati per sopravvivere allo spietato Tourist Trophy.

Il TT non lascia scampo: tra le gare più pericolose del motorsport

Storicamente la gara britannica è considerata una continua sfida con il destino. Se non ci sono morti o feriti si è fortunati. E in ogni caso anche se ve ne sono lo spettacolo deve continuare. Quest’anno la manifestazione è partita lo scorso 29 maggio e non si fermerà per aclun motivo fino al 10 giugno, data di chiusura.

Anche per questo suo carattere estremo, l’evento è stato bocciato da alcuni dei motociclisti più importanti al mondo.