Aleix Espargarò avverte: “E’ un rischio che puoi pagare”

Aleix Espargarò conquista la seconda pole position stagionale e prova a sfidare la Ducati di Pecco Bagnaia al Montmelò.

Le qualifiche del GP di Catalunya vedono l’Aprilia di Aleix Espargarò in pole position, la seconda in questa stagione, con il pilota di Granollers che beffa Pecco Bagnaia di soli 31 millesimi. Si ripete la grande sfida tra le Case di Noale e Borgo Panigale, con la nuvola blu Fabio Quartararo a chiudere la prima fila e in agguato, pronto a giocarsela e a sorprendere ancora una volta con la sua M1.

Intanto Aleix si gode questo grande momento personale e della sua squadra. “Ero al limite, sto facendo un buon week-end, però con oltre 50° di asfalto si chiudeva lo sterzo. Quando ho visto P1 sono stato contento perché ero davvero al limite”, racconta il maggiore dei fratelli Espargarò ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Domani sarà una gara di contenimento, almeno nei primi giri. “Sarà molto difficile andare via, è un rischio che puoi pagare, il consumo della gomma è molto alto. La moto è preparata, la scia di Maverick mi ha dato qualche decimino, siamo alla pari con Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia”.

La sfida Espargarò-Bagnaia

C’è una bella atmosfera ai box e al parco chiuso, con Aleix Espargarò, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che si scambiano battute e scherzi. “Mi piace questa atmosfera, possiamo essere rivali, ma fuori mi piace avere un buon rapporto… Fabio abita a duecento metri da casa mia, Pecco è un ragazzo bravissimo”, ha proseguito il pilota Aprilia. “Avere tutta le gente e la mia famiglia qui, non mi stressa come all’inizio della mia carriera. Quando vedo che la famiglia, gli amici e la gente del box applaudono… sono molto felice”.

In seconda piazza scatterà la Rossa di Pecco Bagnaia, che spera di potersela giocare sul passo gara. “Quando scivola e fa caldo così è difficile fare giri perfetti, penso che a nessuno sia venuto il giro perfetto – ha commentato il pilota piemontese della Ducati -. E’ andato molto forte, ma è abbastanza difficile da commentare e capire, con le gomme nuove è sempre riuscito ad andare fortissimo, sul passo gara ha girato poco più veloce di me. Nelle FP4 abbiamo usato una gomma usata, abbiamo fatto 20 giri, il passo non era lontano da quello di Aleix. Abbiamo apportato una piccola modifica decisiva, domani sarà importante gestire le gomme”.

Difficile fare pronostici, ma i magnifici tre saranno sicuramente i protagonisti. “La leggenda dei “Fantastici 4″ è finita… Tutte le moto sono veloci, i team clienti possono vincere, tutti hanno vinto delle gare in MotoGP. E’ uno degli anni più difficili che abbiamo vissuto sicuramente”.