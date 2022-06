Quartararo fa a pezzi la Yamaha: situazione tragica a Barcellona?

Poco a suo agio sul tracciato del Montmelo, Quartararo non nasconde di essere deluso dopo i primi due turni di libere e prevede difficoltà.

Nono complessivo al termine della giornata inaugurale al Catalunya Fabio Quartararo ha analizzato la propria prestazione definendola troppo lenta. Il forte caldo e il proprio grip dell’asfalto hanno complicato la vita a molti e il campione in carica si è rivelato tra i più deboli sotto questo punto di vista.

A sette decimi dall’Aprilia di Aleix Espargaro, El Diabolo ha dichiarato: “Lo stato della pista non mi ha aiutato e le gomme nuove sembravano già consumate“.

Un messaggio allarmato e allarmante che fa comprendere quanto l’attuale leader della generale sia rimasto insoddisfatto dal primo feedback a Barcellona.

Quartararo scontento della sua Yamaha

Cercando di pensare al positivo, il transalpino ha fatto affidamento sul miglioramento del fondo, sebbene la moto di Noale abbia dato l’impressione di essere di un altro pianeta

“Sento di non poter andare più veloce, in particolare alle curve 3, 4 e 9. Lì quando apro il gas perdo il controllo del posteriore“, ha proseguito nel suo commento. “Se la gara fosse ora,potremmo soltanto limitare i danni“.

A dargli una mano potrebbe intervenire il meteo. Le previsioni danno asciutto fino a domenica. Una stabilità che il 23enne si augura di poter sfruttare per ritrovare il ritmo perduto.

Convinto che il favorito al successo sia il #41, il nizzardo è tornato nello specifico a quanto avvenuto venerdì. “Non sono riuscito a fare bene neache al momento del time attack perché avevo zero aderenza e faticavo a tenere aperto il gas. Perdevo un decimo di qua, un altro di là, e alla fine del giro avevo perso quasi un secondo”.

Dopo aver sollecitato la sua scuderia a rimboccarsi le maniche per tentare di raddrizzare un weekend partito storto. “In realtà non sono preoccupato. Il problema è che quando il tracciato è così “verde” non si è in grado di capire il potenziale”, ha aggiunto.

Al di là della performance al di sotto delle attese, Fabio ha rivelato un dettaglio tecnico importante. La carena fatta esordire al Mugello, non verrà usata in Spagna. Al contrario verrà rimontata lunedì in occasione della sessione di test.