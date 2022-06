Marquez, il gesto al Mugello che ha commosso tutti (VIDEO)

In occasione del round toscano della MotoGP, Marquez ha annunciato che si opererà al braccio. Gli altri piloti hanno voluto omaggiarlo.

Sembra lontano anni luce il periodo in cui Marc Marquez dominava in MotoGP ammazzando le gare. Quel momento in cui, per dirla alla Oasis, poteva affermare sicuro “il futuro è mio e c’è da vergognarsene“. Già era solo un attimo fa. Fino al 2019 sembrava che tutto girasse a suo favore. Cadeva, in continuazione. Si rialzava, senza grossi problemi. E ripartiva, vincendo a tutta manetta.

Poi però, come sappiamo, all’improvviso è tutto finito. E’ bastata una scivolata, in Spagna nel 2020 per mandarlo ko. Da lì è stata un’agonia. Un susseguirsi di interventi chirurgici per tentare di sistemare quell’omero destro che faceva infezione e non guariva. In più, a rendere complicato il suo percorso di recupero ci si è messa pure la diplopia. Quel fastidioso disturbo che ti fa vedere doppio. Il che significa non poter fare nulla.

Per uno abituato a viaggiare ed avere successo, trovarsi a fare vita da divano deve essere stato un bel colpo. Rientrato a sprazzi nel 2021, qualche bella prestazione l’ha fatta vedere ancora, in particolare in Germania, Texas ed Emilia Romagna dove ha saputo precedere il gruppo.

Quest’anno, i rinnovatici acciacchi e un feeling con la sua Honda che non è mai arrivato, lo hanno messo in ombra, fino alla decisione di lasciar perdere. Al Mugello, in una conferenza stampa a sorpresa, il #93 ha reso noto che non correrà fino al 2023, così da potersi nuovamente operare e rimettere in sesto.

Marquez out per il 2022. I colleghi lo omaggiano

Di conseguenza quella toscana è stata la sua ultima recita per ora, conclusa in decima posizione. Nel giro di rientro, tanti i piloti che hanno voluto dargli una pacca sulla spalla, stringergli la mano. Far sentire la propria vicinanza in un frangente tanto complesso, specialmente se si pensa che lo spagnolo ha solo 29 anni.

Il primo a farsi sentire è stato Maverick Vinales, quindi il fratello Alex, Jorge Martin e il nostro Fabio di Giannantonio. Ma il saluto piu caloroso è arrivato da Aleix Espargaro con cui nel recente passato c’erano stati degli screzi. Nella fattispecie il centauro dell’Aprilia aveva accusato il connazionale di essere un succhia ruota, per avvantaggiarsi in qualifica.