Jorge Lorenzo “copia” Valentino Rossi: ecco in cosa si è lanciato

L’ex pilota della Yamaha, Jorge Lorenzo, non riesce proprio a non imitare il suo compagno di squadra ai tempi della MotoGP. Ecco l’ultima trovata copiata da Valentino Rossi.

Poche settimane dopo l’annuncio di Valentino Rossi circa il suo impegno sulle quattro ruote, Jorge ha deciso di cimentarsi al volante di una Porsche nell’automobilismo. Si sa che il centauro di Tavullia è sempre stato un precursore di mode e dopo di lui in tanti hanno cercato di prendere spunto dalle sue intuizioni. La pista non è il solo luogo in cui il Dottore è stato preso a modello, ma è accaduto anche in svariate attività.

Gli affari sono affari e tra le tante iniziative dell’italiano vi è quella legata al salto nel metaverso. L’obiettivo è quello “di creare, all’interno di mondi virtuali persistenti, una piattaforma globale, in cui i fan di Valentino Rossi e tutti i fan di motorsport potranno incontrare i piloti ufficiali della VR46, nonché interagire con altri utenti e persino competere tra loro”. Un progetto, fortemente voluto dal nove volte campione del mondo che ha già stretto legami con diversi partner per un passo in avanti del suo brand.

L’approdo nel Metaverso del pesarese con la VR46 Metaverse è avvenuto grazie all’azienda italiana ‘The Hundred’, una media holding fondata nel 2019. Per chi non avesse la più pallida idea di cosa si tratta, è un mondo virtuale in cui gli utenti possono collegarsi tramite dispositivi e interagire tra loro. Jorge Lorenzo ha scelto di entrare nel mondo virtuale insieme a MADworld e Animoca Brands. La partnership consiste, come si evince dal comunicato stampa, in diversi lanci di NFT (token non fungibili) che condurranno alla prossima esperienza di gioco “play-to-earn” di MADworld, esperienze ludiche in cui si ricevono ricompense finanziarie mentre si affronta il gioco, chiamato anche P2E.

Jorge Lorenzo sfida Valentino Rossi

Il pilota spagnolo, cinque volte campione del mondo, ha seguito la strada battuta dal centauro di Tavullia. La raccolta di giochi del maiorchino è intitolata MADrace e riunisce tutti i progetti P2E NFT di MADworld in un unico ecosistema di corse. Per i fan di Jorge Lorenzo la campagna prevederà omaggi esclusivi, oggetti inediti e straordinarie esperienze nel mondo reale e digitale con il pilota. L’ex Yamaha ha scritto pagine importanti del motociclismo, diventando uno dei principali rivali del Dottore.

“Sono molto entusiasta di collaborare con MADworld e Animoca Brands per portare nuove ed esclusive esperienze ai miei fan in tutto il mondo. Ora posso interagire con loro in un modo completamente nuovo mai visto prima e le opportunità che mi aspettano sono infinite – ha affermato Jorge Lorenzo – ho lavorato tutta la vita per diventare un campione di motociclismo e sono ancora molto legato al mondo delle competizioni. Quest’anno ho esordito come commentatore MotoGP, che per me è una nuova sfida. Continuare a ispirare i miei follower e far loro sapere che continuo ad affrontare nuove sfide, cercando di migliorare ogni giorno. Farò del mio meglio per rendere i nostri NFT altamente preziosi e richiesti“.

Robert Tran, CEO di MADworld, ha replicato a JL99: “Siamo lieti che si unisca a noi in questa entusiasmante collaborazione. Ci stiamo assicurando che gli atleti possano condividere questa esperienza attraverso il nuovo Web3 con i loro fan, dando anche potere ad alcuni artisti straordinari attraverso la vasta rete di talenti digitali di MADworld. Tradizionalmente, la partecipazione degli atleti agli eventi live è geograficamente limitata. Vogliamo aumentare la loro portata in modo che possano espandere questa relazione nel mondo Web3“.

Il pilota maiorchino proporrà una raccolta di avatar nello stile di Porfuera, offrendo 9.999 piloti X-Out e 9.999 Superbike pronte per il crescente ecosistema MADworld. Gli acquirenti potranno fondere un Rider e una Superbike raccogliendo uno dei MADserum al drop 2.5, sbloccare i personaggi giocabili e guadagnare UMAD, grazie ai loro token sulla piattaforma che accumuleranno regolarmente ricompense. Un mix di esperienze digitali e fisiche che avvicineranno ancora di più i tifosi all’ex centauro di Yamaha, Ducati e Honda.