Ferrari, arriva il Tweet che fa infuriare i tifosi: è bufera (FOTO)

La Ferrari ha fatto una figuraccia in pista a Monte-Carlo, ma l’account social non è stato da meno. Guardate cosa hanno pubblicato.

Una domenica da incubo quella che hanno vissuto i tifosi della Ferrari. Una doppietta che appariva alla portata ha iniziato a scricchiolare già dai minuti precedenti alla partenza, quando sul tracciato di Monte-Carlo si è scatenato il diluvio più totale. Dopo un’ora di ritardi, la gara è partita, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno gestito alla perfezione le prime fasi di corsa evitando errori ed allungando sulle Red Bull.

L’idolo locale, che aveva ottenuto la pole position, appariva imprendibile, ma nel momento del passaggio dalle gomme da bagnato alle slick è avvenuto il solito e scontato errore di strategia. Leclerc, con due pit-stop effettuati nell’arco di pochi giri, si è ritrovato addirittura quarto, scavalcato sia da Sergio Perez che da Max Verstappen, ma anche dal compagno di squadra, che ha ben pensato di gestire da solo la propria tattica, fregandosene del ben più competitivo team-mate.

Il disastro è stato così completato, ed il messicano si è andato a prendere la vittoria, mentre il campione del mondo ha potuto allungare su Leclerc nella gara che si preannunciava come la più difficile della stagione, almeno sin qui. La Ferrari ha rimediato l’ennesima figuraccia, francamente abbiamo perso il conto di quante ne abbiano combinate negli ultimi 15 anni.

Un team del genere non può pensare di puntare al mondiale, a meno che la macchina non diventi improvvisamente più veloce di un secondo al giro. Alle interviste post-gara, Leclerc è apparso distrutto, quasi in lacrime, per l’ennesima vittoria sfuggita proprio sul più bello, che ha confermato la sua sfortuna sulla pista di casa.

Charles inizia a vedere le proprie speranze vacillare, e ciò che a Maranello non hanno capito è che le gare si vincono alla domenica. Inutile festeggiare le pole position per poi far robe inaccettabili in gara, come quella che abbiamo vista oggi. Sono 14 le partenze al palo per Charles, convertite in appena quattro vittorie. Verstappen ha ottenuto altrettante pole position, ma le sue affermazioni in carriera sono ben 24, numeri che parlano da soli.

Ferrari, Tweet da mani nei capelli durante la gara

Come spesso accaduto anche in passato, in casa Ferrari si dimostrano del tutto inadeguati anche dal punto di vista degli account social. Nel momento concitato del passaggio dalle gomme da bagnato alle slick, i meccanici sono stati costretti ad un doppio pit-stop, con Carlos Sainz che è passato alle Dure dalle Full Wet, e Charles Leclerc che ha montato la stessa mescola ma dopo due passaggi effettuati con le Intermedie.

In quel momento, la Ferrari ha perso la gara, ma nonostante questo, il responsabile dell’account Twitter ha ben pensato di scrivere: “Che gran doppio pit-stop, Carlos e Charles si fermano insieme per montare le gomme Dure. Ora sono in seconda e quarta posizione“. Come era immaginabile, è arrivata una valanga di insulti e meme volti a deridere il muretto box, critiche a cui ci associamo in pieno.

La Scuderia modenese ha rimediato l’ennesima figura barbina, costringendo Leclerc a perdere ancora punti nel campionato. Max Verstappen vola via con 125 punti, seguito dal monegasco a 116 e da Sergio Perez a 110. Checo è pienamente in lotta per il titolo, mentre la Red Bull fa il vuoto nei costruttori con 235 punti, portandosi a +36 sulla Rossa che è a 199.

Quanto fatto dal team di Milton Keynes è una mazzata per le ambizioni iridate del Cavallino, dal momento che queste di Barcellona e Monaco erano piste favorevoli alla Rossa. Ora arriveranno tracciati velocissimi come Baku e Montreal, dove Verstappen e Perez potrebbero chiudere i conti. Il grande sogno sembra essere finito, poco dopo l’inizio della stagione della rivoluzione regolamentare.