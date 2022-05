Distrugge la sua Ferrari SF90 e fa una cosa incredibile: danno folle

Brutta fine per una Ferrari SF90 andata a sbattere contro alcune auto in sosta. Mistero sul conducente datosi alla fuga dopo il botto.

E’ diventato virale lo strano incidente che ha visto coinvolta una Rossa fiammante. Siamo nel Regno Unito e quanto avvenuto ha dell’impossibile. Un uomo alla guida di una Ferrari SF90 Stradale ha colpito cinque macchine parcheggiate a bordo strada, distruggendola soprattutto nella parte anteriore.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco e la polizia si sono trovati davanti ad un bel po’ lamiere, ma non dell’autore del patatrac. In conducente, infatti, è sparito.

Ferrari SF90 ko. Il proprietario se ne va

Alla faccia del valore della vettura disintegrata, la più potente mai uscita dalla fabbrica di Maranello con i suoi 1000 CV, chi era al volante se l’è data a gambe disinteressandosi completamente del destino del suo costoso bolide e degli eventuali danneggiamenti portati ai veicoli in sosta.

Stando alle dichiarazioni della caserma West Midlands Fire and Rescue Service, alle 20 dello scorso 25 maggio è arrivata una richiesta d’intervento per un incidente stradale. Dieci pompieri e due mezzi di soccorso si sono precipitati sul luogo, ma una volta lì non hanno trovato nulla se non un’hypercar visibilmente ammaccata.

I motivi che hanno spinto l’uomo a darsi alla macchia restano ignoti. Che la belva da 450.000 euro a listino possa essere stata l’esito di un furto? Tutto può essere. In ogni caso saranno le forze dell’ordine a chiarire.

Non è comunque la prima volta che la SF90 stradale si trova al centro di episodi quantomeno anomali. Giusto qualche mese fa l’imprenditore ucraino Alex Slobozhenko era stato vittima di un crash mentre era alla guida della vettura presa a noleggio a Dubai. Il fatto che tutto fosse stato ripreso in diretta, aveva fatto però dubitare della veridicità delle immagini. Nel caso britannico, invece, le foto a disposizione attestano che il sinistro non è stato creato ad arte per farsi pubblicità.