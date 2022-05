Perez, lavoro da uomo-squadra: ecco il suo unico rimpianto a Barcellona

Sergio Perez ha ceduto per ben due volte la posizione a Max Verstappen, completando la doppietta Red Bull. Ecco le sue parole.

La doppietta della Red Bull è stata una mazzata per la Ferrari in quel di Barcellona. Il Gran Premio di Spagna ha visto Max Verstappen concludere davanti a Sergio Perez, nonostante la superiorità palesata da Charles Leclerc nel corso di tutto il week-end catalano.

Il monegasco aveva comandato tutte e tre le sessioni di prove libere, aveva fatto la pole position e dominato quasi tutta la metà della gara. Al passaggio numero 27 c’è stato il dramma sportivo. Charles ha urlato via radio, lamentando una perdita di potenza. Con grande probabilità, si tratta di un guasto al turbo, cosa che ha aperto la strada alla doppietta delle RB18.

Perez ha ceduto per ben due volte la posizione al compagno di squadra, dimostrandosi un perfetto uomo-squadra, confermando che in Red Bull c’è chiaramente un pilota numero uno ed uno che deve eseguire gli ordini. Alla fine della gara, Helmut Marko ha scambiato qualche parola con il messicano, un’immagine che ha ricordato la chiacchierata tra Rubens Barrichello e Jean Todt di vent’anni fa in Austria, dopo la fischiatissima doppietta con vittoria regalata a Michael Schumacher.

La F1 è così, gli ordini di squadra ci sono sempre stati ed in un mondiale così tirato non si può rimproverare nulla alla Red Bull. Per la prima volta, gli anglo-austriaci e Verstappen sono in testa ai due mondiali, anche se su questa pista la Ferrari si è dimostrata superiore. A Monte-Carlo, qualsiasi risultato diverso dalla vittoria sarà molto deludente e potrebbe indirizzare il mondiale.

Dopo il Gran Premio di Monaco arriveranno delle piste favorevoli alla RB18, come Baku e Montreal, dove l’efficienza aerodinamica risulta fondamentale, per via della presenza dei lunghi rettilinei. Una giornata trionfale per la compagine diretta da Christian Horner, che ora va carica di ottimismo verso il week-end più glamour del mondiale.

Perez, ecco il suo commento dopo la gara

Sergio Perez ha ottenuto il secondo posto, avvicinandosi molto a Charles Leclerc nel mondiale. Per la Red Bull è la seconda doppietta nelle ultime tre gare, la terza vittoria consecutiva per Max Verstappen che sembra non fermarsi più. Da Imola in poi, l’inerzia è decisamente cambiata, ed ora è tutto a favore del team di Milton Keynes.

Perez ha raccontato le proprie sensazioni alla fine della gara, non nascondendo un pizzico di rammarico per il doppio gioco di squadra: “Mi sento spagnolo da una parte, mi sono sentito a casa sono molto contento di essere salito sul podio per la prima volta qui. La vittoria? Sarebbe stata una bella battaglia con Max, ma va bene comunque, è un grande risultato per la squadra“.

Riguardo alla battaglia con George Russell, Checo ha aggiunto: “La lotta con George è stata molto bella, pensavo che nel finale avrei potuto passare senza troppi problemi la Mercedes, e tutto è funzionato bene. Sono contento, la macchina va molto bene e dobbiamo continuare su questa direzione“.

Il Circus si sposta ora nel Principato, dove la Red Bull ha vinto per ben cinque volte, l’ultima delle quali lo scorso anno con Verstappen. Il campione del mondo avrà l’occasione di allungare, ma siamo sicuri che la Ferrari non si darà per vinta e che uscirà ancor più forte dalla beffa di oggi.

Il passo mostrato ha dimostrato che gli aggiornamenti hanno riportato la Rossa ad essere leggermente superiore dal punto di vista delle performance, ma è chiaro che finire le gare sarà fondamentale. La Red Bull sembra aver sistemato i guai di affidabilità, considerando che nelle ultime tre gare entrambe le vetture sono sempre giunte al traguardo. Ci si attende il riscatto tra pochi giorni.