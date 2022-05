F1, Verstappen spaventa la Rossa: ha un nuovo obiettivo a Monaco

Il pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, ha colto il suo terzo successo consecutivo. Un traguardo che lo proietta al comando in vista di Monaco.

Max Verstappen è passato dall’inferno al paradiso nel giro di pochi minuti al Montmeló. Il pilota olandese ha avuto serissimi problemi per tutto l’arco della gara, iniziando anche con un giallo tecnico. Il figlio d’arte di Jos, come suo solito, ha tenuto giù il piede e si è concentrato a trarre il massimo possibile dalle performance della sua RB18. Max ha sbagliato e ha sofferto, a sorpresa, alle spalle di George Russell per tanti giri.

Il giovane inglese della Mercedes è stato bravissimo a tenere testa a campione del mondo della RB, trovando il modo di sfruttare l’imprevisto tecnico dell’avversario. Il DRS dell’auto di Verstappen non si apriva in tutti i giri, dando respiro al nativo di King’s Lynn. Tutto sembrava mettersi male per il #33, oggi numero 1, ma la fortuna gli è girata a suo vantaggio. Charles Leclerc, dominatore dell’intero weekend, ha avuto un imprevisto tecnico alla Power Unit ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Un ritiro pesantissimo per il ferrarista che aveva in pugno la sua terza vittoria stagionale. Il monegasco avrebbe dovuto solo amministrare un ampio margine sulla concorrenza, come ha dichiarato, ma il motore Superfast lo ha tradito. Sono le corse e ad approfittarne è stato il toro olandese, anche grazie all’aiuto dell’esperto compagno di squadra. Tutto, alla fine, è funzionato a meraviglia per la squadra austriaca che ha festeggiato la seconda doppietta del 2022.

Al terzo posto si è classificato George Russell su una Mercedes quasi rinata, dopo gli aggiornamenti tecnici del weekend. Non saranno ancora in lotta per la vittoria, ma Hamilton e Russell potranno essere un fattore nella sfida tra la Ferrari e la Red Bull. Su una pista, da sempre ago della bilancia delle performance delle vetture, la F1-75 ha dimostrato di essere molto competitiva. E’ venuta meno l’affidabilità del mezzo, in un momento cruciale della battaglia all’armata austriaca.

F1, il nuovo obiettivo di Max Verstappen

La classifica piloti ora vede al comando l’olandese con 110 punti. Charles Leclerc è rimasto fermo a quota 104 punti, sei in meno rispetto al campione del mondo. Un distacco minimo, ma nel giro di poche settimane si è rovesciato il mondo. Al terzo posto, Sergio Perez è salito a 85 punti. Il confronto tra compagni di team mette il messicano in risalto rispetto a Carlos Sainz, autore di una brutta performance davanti al suo pubblico amico. Lo spagnolo occupa la quinta posizione con 65 punti, dietro anche a George Russell.

In graduatoria costruttori la Red Bull è balzata al primo posto con 195 punti. La Ferrari è seconda con 169 punti. Un distacco di 26 punti che la Rossa non si aspettava alla vigilia di una pista molto favorevole alla F1-75. Gli aggiornamenti hanno, comunque, dato dei segnali positivi. La Red Bull è consapevole dei progressi della Ferrari e vorrà replicare quanto prima per fare lo scatto definitivo. Max è ancora preoccupato dagli step evolutivi che potrà fare la monoposto di Maranello nelle prossime tappe.

Il campione del mondo è consapevole di aver vinto la corsa, anche con un pizzico di fortuna. Nella prima fase di gara Leclerc era riuscito a scappar via, mentre Verstappen è incappato in un errore ed è finito in ghiaia. “Hanno avuto un weekend davvero forte e dobbiamo assolutamente migliorare. Dobbiamo essere migliori soprattutto sulle prestazioni del giro secco. È stato un po’ difficile dire esattamente quanto fosse grande il margine, perché non so nemmeno a che giro sono uscito, ma era molto presto e poi non abbiamo più avuto un riferimento vero”, ha dichiarato Verstappen a GPBlog.

L’olandese ha faticato tantissimo in Spagna, ma alla fine si è portato a casa una vittoria vitale. La Rossa ha fatto dei progressi e Max vuole tenere alto il focus su Monaco. “Con tutti gli aggiornamenti che hanno portato penso che abbiano decisamente fatto un passo avanti. Quindi ora tocca a noi, ovviamente, provare a colmare quel gap”, ha sottolineato il campione del mondo della Red Bull Racing.