Superbike Estoril, Superpole Race: Razgatlioglu sbaglia, Rea ringrazia

Superbike Estoril 2022, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint del round SBK in Portogallo.

È Jonathan Rea il trionfatore nella Superpole Race Superbike a Estoril. Il pilota del team Kawasaki Racing ha avuto la meglio su Toprak Razgatlioglu, autore di un clamoroso errore nel finale mentre era in testa con circa un secondo di vantaggio.

Rea e Razgatlioglu ancora protagonisti di una lotta accesa, ma davvero inaspettato lo sbaglio del turco quando ormai la gara sprint in Portogallo sembrava sua. Podio completato da Alvaro Bautista, che stavolta con la Ducati non è riuscito a giocarsela con i suoi avversari principali per il titolo SBK.

Ottimo quarto posto per la Honda di Iker Lecuona, che precede la Yamaha di Andrea Locatelli e la Kawasaki di Alex Lowes. Settimo Scott Redding su BMW, davanti alle Ducati di Michael Ruben Rinaldi, Xavi Fores e Axel Bassani.

Superbike Estoril 2022: racconto e classifica della Superpole Race

Razgatlioglu si mette in testa al via, seguito da Rea, Redding e Bautista. Subito caduti Mahias, Vierge e Fritz. Sul rettilineo principale Alvaro passa Scott e si mette all’inseguimento dei primi due. Dietro di loro c’è Locatelli, in battaglia con Lecuona. Ottavo Bassani, decimo Rinaldi.

All’inizio del terzo giro Rea supera Razgatlioglu, Bautista li segue a meno di un secondo. Lecuona invece ha passato sia Locatelli che Redding, è vicino ad Alvaro. Alla quarta tornata i primi due prendono il largo, mentre Alvaro è tallonato dalla Honda. Più indietro la coppia Locatelli-Redding. Cade Baz, poi anche il compagno Laverty.

A cinque giri dal termine Rea prova ad allungare, ma Razgatlioglu è sempre lì. Invece Bautista guadagna qualcosa su Bautista, restando però a quasi 3 secondi dalla vetta. Al sesto giro Razgatlioglu passa Rea alla prima curva e c’è quasi un contatto, il turco prende dei metri di vantaggio. Intanto Bassani è ottavo davanti a Rinaldi.

A tre giri dalla fine Toprak ha 8 decimi di margine su Johnny, che prova a recuperare. Invece Bautista ha staccato Lecuona ed è saldamente terzo. Rinaldi supera Bassani, poi a inizio penultimo giro Lowes fa lo stesso con Redding ed è sesto.

Razgatlioglu sembra gestire bene il vantaggio su Rea, ma nell’ultimo settore compie un clamoroso errore e viene superato dal rivale. Incredibile beffa per il campione in carica SBK.

Superbike Estoril 2022, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale