Hamilton, vi ricordate la sua ex fidanzata? Una vera bomba (FOTO)

Lewis Hamilton non ufficializza una relazione da tanti anni. La sua ex è una cantante molto famosa, ricordata per la sua bellezza.

I piloti di F1 sono famosi, oltre che per le loro performance in pista, anche per la bellezza delle loro fidanzate o mogli. Tra coloro che hanno avuto al loro fianco una star dello spettacolo, figura sicuramente Lewis Hamilton, anche se ad oggi è ufficialmente single da ormai diversi anni.

Nel corso dell’era ibrida, il nativo di Stevenage è divenuto il pilota più vincente di sempre, anche se ora il suo dominio è ufficialmente terminato. Dopo l’iride vinto con la McLaren nel 2008, a cui hanno fatto seguito alcune stagioni difficili, il britannico accettò la chiamata di Niki Lauda, che lo spinse a passare alla Mercedes nel 2013.

La stagione successiva fu quella dell’avvento dell’era ibrida, che è stata dominata in lungo ed il largo dal team di Brackley. Hamilton ebbe ragione del compagno di squadra Nico Rosberg nel biennio 2014-2015, per poi cedere al tedesco nel 2016. Si tratta sicuramente della sconfitta più bruciante della sua carriera, dal momento che essere battuti da un team-mate è sempre una sorta di umiliazione per un pilota.

Nico, ex amico di Lewis sin dai tempi dei kart, ha poi lasciato la F1, impedendo all’attuale sette volte campione del mondo di trovare la sua vendetta. Il suo ritiro ha lasciato la strada spianata a Sir Lewis, che tra il 2017 ed il 2020 ha piazzato un devastante poker di mondiali, ragggiungendo a quota sette sua maestà Michael Schumacher.

Lo scorso anno però, qualcosa è cambiato, con il dominio Mercedes che ha iniziato a scricchiolare. Max Verstappen è stato in grado di porre fine allo strapotere degli anglo-tedeschi e del #44, portandosi a casa il primo alloro iridato della sua carriera nel pazzesco finale di Abu Dhabi.

L’inizio della nuova era della F1 ha definitivamente cambiato i valori in campo, con Lewis che si ritrova a combattere con una Mercedes non all’altezza di Red Bull e Ferrari, e con un compagno di squadra come George Russell che nelle prime cinque gare lo ha battuto per ben quattro volte, finendo alle sue spalle solo in Bahrain.

Hamilton, conosciamo Nicole Scherzinger

Lewis Hamilton ha esordito in F1 nel 2007 con la McLaren, sfiorando clamorosamente il titolo al primo tentativo, venendo poi beffato dalla Ferrari di Kimi Raikkonen all’ultima gara, corsa in Brasile. Il talento inglese si è però rifatto l’anno dopo, dove, alle gare, era costantemente seguito dalla sua fidanzata.

In particolare, si trattava di Nicole Scherzinger, la cantante delle Pussycat Dolls, nata ad Honolulu il 29 giugno del 1978, dunque, ben sette anni più grande del pilota in termini anagrafici (Lewis è nato il 7 gennaio del 1985). Altro al ruolo di cantante, lei è anche una ballerina, attrice e filantropa.

Nel 2011, la ex di Hamilton è stata eletta dalla rivista “Rolling Stone” come nona cantante-ballerina migliore al mondo. La Scherzinger ha promosso marchi come Estée Lauder, Nike, Herbal Essences e Beats by Dr. Dre. La relazione con Lewis è iniziata nel novembre del 2007, proprio pochi giorni dopo la sconfitta iridata patita nell’anno del debutto in F1.

La cantante è apparsa tantissime volte nel box, e ricordiamo bene le immagini che la ritraggono in lacrime dopo la vittoria del titolo 2008. La relazione tra i due è stata piuttosto controversa, fatta di molti tira e molla e che li hanno visti separarsi per diverse volte nel corso degli anni.

Nicole era presenta anche al Gran Premio di Abu Dhabi del 2014, quando Lewis vinse il secondo titolo mondiale, il primo con la Mercedes. Tuttavia, la storia si è poi interrotta definitivamente nel 2015, e l’anno dopo, la cantante si è legata al tennista Grigor Dimitrov, prima di lasciarsi anche con lui nel 2019. Di seguito, ecco una selezione dei suoi migliori scatti.