Aleix Espargarò, ecco l’allenamento speciale con Fabio in vista del Mugello

Aleix Espargarò ha tenuto un allenamento speciale in vista del Mugello. In Catalunya ritrova l’amico e rivale Fabio Quartararo.

Dopo la vittoria in Argentina e i tre podi consecutivi di Portimao, Jerez e Le Mans Aleix Espargarò è 2° in classifica con un distacco di appena 4 punti dal leader Fabio Quartararo. Prossimo appuntamento al Mugello, dove proverà a continuare la scia di ottimi risultati e magari provare a dare l’assalto alla leadership del Mondiale, già assaporata dopo il week-end a Termas de Rio Hondo.

Alla sua sesta stagione con livrea Aprilia, il pilota di Granollers si ritrova a vivere il suo miglior periodo in carriera, scrivendo pagine di storia importanti per il marchio di Noale. Ma non ha nessuna intenzione di fermare la sua cavalcata, perché sa di poter dire la sua in un campionato dove i rivali sono alle prese con qualche problema di troppo: Fabio Quartararo lamenta una Yamaha M1 con poca potenza, Pecco Bagnaia alle prese con alti e bassi, Marc Marquez in difficoltà fisiche e tecniche. Quello che sembrava un sogno impossibile inizia a prendere le sembianze della realtà.

Aleix Espargarò in vista del Mugello

In vista del prossimo Gran Premio del Mugello, il maggiore dei fratelli Espargarò ha tenuto un allenamento speciale con la sua amatissima mountain bike. Si è allenato con il gruppo degli 8 del Team Movistar sui Pirenei, come attestano alcune foto pubblicate sui social in cui è possibile vederlo ‘infiltrato’ tra gli specialisti del settore, distinguendosi per la sua maglia nera in contrasto con quelle azzurre del team Movistar.

Una esperienza che dimostra quanto sia grande la sua passione per il ciclismo: “Fuori dalla tua zona di comfort è dove migliori, una giornata brutale lungo una tappa del Tour con Enric Mas e i suoi compagni del Movistar Team. Giornata indimenticabile, il ciclismo mi fa impazzire”, ha scritto sul suo profilo ufficiale. Ma non è certo la prima volta che si allena con ciclisti professionisti. Tanto da pensare ad un cambio di scena qualora non dovesse arrivare il fatidico rinnovo di contratto con Aprilia, sebbene le parti sembrano ormai vicine ad un accordo per il prossimo biennio.

Intanto Aleix Espargarò, prima di volare verso l’Italia, dove tra pochi giorni inizierà il GP del Mugello, ha fatto un salto al Montmelò per seguire da vicino il lavoro di Fernando Alonso dall’interno del box Alpine. Nella giornata di sabato ha anche incontrato l’amico e rivale Fabio Quartararo con cui si contenderà il primato in classifica mondiale.