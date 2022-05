Lauda, a tre anni dalla sua morte l’omaggio da brividi del team McLaren

La McLaren, che diede a Lauda il terzo titolo iridato in F1, ha deciso di rendere omaggio al campione austriaco con un ricordo speciale.

Sono già passati tre anni da quel 20 maggio 2019, quando nel paddock della F1 che si apprestava a vivere il GP di Montecarlo arrivò come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di Niki Lauda. Un pilota che aveva fatto la storia degli sport motoristici e che con le sue imprese aveva segnato un’epoca. Fu un vero choc per piloti e addetti ai lavori, che si apprestavano a vivere uno dei weekend più glamour dell’anno, che invece diventò uno dei più forti dal punto di vista emozionale degli ultimi anni.

L’intero Circus all’epoca si fermò per omaggiare il pilota austrico, che fino a qualche mese prima era stato in prima linea con il team Mercedes, che aveva riportato a vincere campionati e gare dopo anni di stop. Fu un fine settimana incredibile quello di Monaco, con tutto il paddock ma anche il pubblico che decise di indossare un berretto rosso, come quello reso iconico da Lauda nel corso della sua vita. Ma non solo. Tra i piloti furono diversi quelli che decisero di scendere in pista con dei casci che richiamavano quelli del tre volte campione del mondo, oltre ai team che decisero di dedicare una parte della propria livrea all’ex pilota.

Di sicuro ci sarà anche qualche ricordo speciale a Barcellona, dove la F1 è sbarcata per l’ennesimo GP stagionale, che capita una settimana prima quello di Monaco. Intanto però c’è una scuderia che proprio in queste ore ha svelato il suo speciale pensiero per Niki Lauda, ed è la McLaren.

Infatti nel Technology Center di Woking ha inaugurato una statua di bronzo a grandezza naturale raffigurante il tre volte campione del mondo austriaco. La statua è la terza di una serie dell’artista Paul Oz, che in precedenza ha realizzato sculture in bronzo del fondatore del team Bruce McLaren e del tre volte campione del mondo Ayrton Senna. Questo trio di sculture è stato commissionato dall’azionista di lunga data della McLaren Mansour Ojjeh prima della sua morte l’anno scorso. In particolare la scultura che rende omaggio a Niki ricorda l’esperienza dell’austriaco alla McLaren, in particolare di quando vinse il suo terzo titolo nel 1984, che celebrò salutando con tre dita.

“È davvero un onore svelare questo omaggio a Niki Lauda – ha detto il CEO della McLaren Zak Brown –. Era un eroe che diceva sempre quello che pensava, non verrà mai dimenticato e sarà per sempre ricordato qui a Woking”.

In honour of Niki Lauda, who passed away three years ago today, we’ve unveiled a bronze statue which will reside at the McLaren Technology Centre.

A three-time world champion, and a true legend of our sport, forever missed but always remembered. 🧡 pic.twitter.com/YIkuAeJwKp

— McLaren (@McLarenF1) May 20, 2022