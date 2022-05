F1, Carlos Sainz carico per il GP di Spagna: il pilota Ferrari fissa l’obiettivo

Sainz è molto motivato per il GP di Spagna e ha voglia di fare un grande risultato di fronte al suo pubblico.

Per Carlos Sainz essere tornato sul podio nel weekend di Miami è stato molto importante. Dopo i ritiri a Melbourne e a Imola aveva bisogno di conquistare un buon piazzamento e ci è riuscito.

Vero che il suo terzo posto è stato anche agevolato da un problema avuto dalla Red Bull di Sergio Perez, che non ha potuto sfruttare il suo potenziale per mettersi davanti. Dopo la sfortuna avuta in Italia, dove Daniel Ricciardo lo ha buttato fuori pista, lo spagnolo ha avuto migliore sorte negli Stati Uniti.

In questo weekend si disputa il Gran Premio di Spagna e ovviamente il pilota Ferrari ha grandissime motivazioni. Nella sua patria e di fronte al suo pubblico ha voglia di conquistare un risultato importante. Magari quella vittoria che finora in F1 non ha mai ottenuto.

F1 GP Spagna 2022: Sainz vuole fare grandi cose a Barcellona

Sainz sogna di disputare un grande weekend a Barcellona con la Ferrari, che per l’occasione porta degli aggiornamenti tecnici che dovrebbero rendere più competitiva la F1-75. Molto importante che la scuderia di Maranello arrivi davanti alla Red Bull, magari con entrambi i piloti.

Il figlio d’arte ha dichiarato di essersi preparato bene per l’appuntamento in Spagna e di avere un obiettivo elevato: “Mi sono allenato a casa per una settimana e ho cercato di recuperare da un piccolo indurimento al collo avuto nell’incidente a Miami. Penso spesso alla mia prima vittoria e questo mi motiva, mi fa alzare alle sette del mattino e allenare come un matto. Però non sono ossessionato”.

Carlos sogna in grande in Catalogna, ma al tempo stesso si dice non ossessionato dalla ricerca del suo primo successo in F1. Guidando una Ferrari competitiva come quella del 2022 ha delle chance di riuscire nel suo intento, però deve gestire tutto al meglio e non farsi prendere dalla foga di dover vincere.

Anche a Barcellona, ovviamente, sarà la Red Bull l’avversaria da battere: “Hanno costantemente sviluppato nelle prime gare – spiega il madrileno – mentre noi non abbiamo fatto aggiornamenti. A Miami comunque abbiamo fatto la prima fila e abbiamo lottato per la vittoria. Mi fido della squadra, ma combattiamo contro il team più forte. È una grande sfida e vogliamo vincerla”.

Sainz ha le idee chiare, ha desiderio di giocarsela contro Max Verstappen e Sergio Perez per portare in alto la Ferrari. Certamente vuole anche essere più in linea con le prestazioni del compagno Charles Leclerc, che finora lo ha sempre battuto. Vedremo se a Barcellona ci sarà un grande fine settimana da parte sua.