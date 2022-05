Maserati, scoprite il nome della nuova MC20 cabrio: fan estasiati (VIDEO)

Il prototipo gira ormai da mesi, ma ora dopo settimane di attesa ecco che è stato pubblicato il vero nome di questa nuova Maserati.

La Maserati sta vivendo un momento particolare grazie a un odei suoi modelli di punta, la MC20. Presentata il 9 settembre scorso dopo un ritardo di due anni a causa dell’epidemia di COVID-19, che ha bloccato gran parte dei progetti di tutte le case automobilistiche, ha fin dal suo debutto fatto segnare numeri record. Sarà per il suo stile elegante quanto sportivo, ma questo modello è uno dei più fortunati di sempre del marchio italiano.

Sarà per il fatto che la carrozzeria ricorra, per alcuni tratti, la mitica MC12, ma anche per le sue prestazioni, la MC20 è uno dei top di gamma per la sua fascia. E la Maserati, nonostante alcuni problemi di gioventù avuti soprattutto con alcuni esemplari venduti negli Usa, ha già promesso delle novità che la riguardano.

Maserati MC20 spyder, ora c’è anche il nome

Ormai da diversi mesi infatti circola camuffata la Maserati MC20 Spyder. Si tratta di un modello promesso dalla casa ai suoi fan, che almeno fino a qualche tempo fa oltre a girare in incognito, di misterioso aveva anche il nome. Il primo prototipo, denominato “Fist of its Kind”, è stato assemblato a Modena alla fine del 2021, ma la Maserati ha sempre evitato di svelare il suo vero nome.

Già alla première della Maserati MC20 coupé, la casa aveva chiarito che la versione chiusa sarebbe stata integrata da una decappottabile, oltre che da una variante puramente elettrica. Ma se della seconda ancora si sa davvero poco, ora della prima, oltre che le forme, si sa anche il nome: infatti Maserati ha annunciato che si chiamerà MC20 Cielo.

Le immagini apparse sulla rete, per ora mostrano solo alcuni particolari di questa vettura, che dovrebbe presentare un hardtop pieghevole, con la parte del tetto che scompare sotto una copertura fissa dietro i passeggeri. La due posti lunga quasi 4,70 metri è alimentata da un motore biturbo V6 da 2,9 litri da 630 CV e 730 Nm, che agisce sulle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a otto rapporti.

Il corpo, in materiali compositi e fibra di carbonio, racchiude una monoscocca in CFRP, che dovrebbe anche essere sufficientemente rigida per l’uso in una decappottabile. Sarà una coupé velocissima, visto che potrà toccare i 325 km/h. Ma soprattutto il prezzo sarà superiore ai 210.000 euro della coupé.

Per ora però non è dato sapere se ci saranno cambiamenti anche negli interni, con maggiori personalizzazioni, oltre al quadro strumenti, che però rispetto al modello originale potrebbe ricevere una bella rinfrescata, nonostante sia comunque un prodotto recentissimo. Tutto però sarà visibile chiaramente il 25 maggio prossimo. Infatti sui propri canali social la Maserati ha già postato diverse foto che richiamano la MC20 Cielo, segno che quella potrebbe essere la data della presentazione ufficiale al pubblico.