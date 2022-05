Alfa Romeo, arriva una nuova Giulietta Spider? Ecco come sarà (VIDEO)

Tante novità bollono in pentola in casa Alfa Romeo. A breve arriveranno i primi modelli ibridi, nell’attesa della totale elettrificazione.

L’Alfa Romeo è un marchio storico, che ha tantissimi amanti sparsi in ogni angolo del mondo. Si tratta di un vero e proprio orgoglio italiano, che negli ultimi anni ha vissuto dei periodi complicati, dai quali sta cercando di rialzarsi. La casa del Biscione ha vinto molto anche in F1, anche se dobbiamo tornare agli albori del Circus per ritrovare i successi di questo costruttore.

Il primo mondiale della storia, corso nel 1950, venne vinto dal nostro Nino Farina, che nel corso di quella stagione gareggiò inizialmente sulla 158, per poi terminare l’annata con la sua erede, la 159. Nel 1951, lo stesso modello sbaragliò la concorrenza con Juan Manuel Fangio, che vinse il suo primo titolo mondiale prima di passare alla concorrenza.

Sul fronte dell’automotive, dopo un periodo difficile ad inizio dello scorso decennio, l’Alfa Romeo è tornata alla ribalta con dei modelli che sono stati molto apprezzati dal pubblico, come la Stelvio e la Giulia, ma anche con la Giulietta. Per il prossimo anno è atteso un restyling della Stelvio, dopo che ad inizio del 2022 è stata immessa sul mercato la Tonale.

La nuova Stelvio dovrebbe essere la prima creazione dell’Alfa a montare un sistema ibrido, nell’attesa dell’elettrificazione completa della gamma richiesta da Stellantis entro il 2027. Gli appassionati, nel frattempo, sognano il ritorno in campo di modelli storici come la Duetto e la GTV, che potrebbero essere le prime full electric della casa di Arese.

Obiettivamente, pensare all’Alfa come una vettura che presto diverrà totalmente elettrica suona come un qualcosa di assurdo, ma ciò avverrà molto presto. Il mondo sta cambiando e l’Europa ha fatto le sue scelte, affermando che entro il 2030 non ci sarà più posto per le vetture diesel, e che entro il 2035 toccherà anche alle benzina. Persino un marchio come la Lamborghini si convertirà presto all’ibrido, con buona pace dei puristi.

Alfa Romeo, ecco come sarà la Giulietta Spider

Ultimamente vi abbiamo parlato delle grandi novità di cui si parla in casa Alfa Romeo, che hanno portato gli amanti del Biscione a sognare in grande. Tra le idee lanciate dai fan di cui si parla molto c’è il sogno di rivedere la Giulia Coupé, che è stata immaginata in alcuni render da Maxim Shershnev, che ha già collaborato con marchi automobilistici come Volkswagen, Audi, Renault e Marussia.

L’aspetto è quella di una super-sportiva, o meglio di una Gran Turismo, modello che gli appassionati dell’Alfa Romeo sognano da tempo. Tuttavia, si parla anche della possibilità di vedere una nuova Giulietta Spider, che potrebbe essere immessa sul mercato sin dal non lontano 2024.

Nel video postato in basso, avrete l’opportunità di scoprirla secondo l’immaginazione del render di Tommaso D’Amico, che ne ha immaginato le forme sul suo canale YouTube. Ecco la sua descrizione della vettura: “In questo video presento la nuova Alfa Romeo Giulietta Spider, auto destinata a giovani utenti che preferiscono un’auto dal cuore frizzante, assaporando aria pura e guidando un nome leggendario dal cuore sportivo“.

“La versione del render prende spunto dai modelli precedenti, naturalmente rinnovata in ogni particolare con materiali ed alta tecnologia. All’interno, la plancia strumenti è corredata di una vasta serie di optional di ultima generazione tra cui un attuale sistema di infotainment“.

“Questo gioiello, sulla base delle moderne tecniche, prevede un motore 1.9 turbo 190 cavalli AT8 benzina, con cambio automatico. Sul fronte della dotazione il modello aggiunge, a quanto già elencato, nuovi cerchi da 19”. La carrozzeria con colorazioni attuali valorizzerà in maggior misura la linea del prototipo“. Gli appassionati sono molto curiosi di vedere come evolverà la situazione, nella speranza di avere presto notizie dal marchio.