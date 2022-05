MotoGP, Aleix Espargarò non si accontenta: ecco cosa vuole dall’Aprilia

Il manager di Aleix Espargarò fa chiarezza sul rinnovo di contratto del pilota Aprilia: il messaggio al team è eloquente.

Continuano i buoni risultati di Aleix Espargarò in questo campionato MotoGP 2022. Dopo la fantastica vittoria in Argentina, sono arrivati altri tre podi e la classifica ora dice secondo posto, a -4 dal leader Fabio Quartararo.

L’unico “passo falso” è stato quello di Austin, arrivato in seguito al successo di Termas de Rio Hondo, su una pista che non piace molto al pilota spagnolo e che lo ha visto faticare anche in passato. Un risultato che si può accettare, come la nona posizione nella gara bagnata in Indonesia. Per il resto solo top 4 per lui.

Il 32enne catalano si sta prendendo meritati elogi per il suo rendimento. Quanto stia facendo la differenza è evidente anche confrontando quello che fa Maverick Vinales, che con l’altra RS-GP conquista piazzamenti molto diversi e non riesce ad essere al livello del compagno di squadra. Aprilia deve tenerselo stretto.

Aleix Espargarò, messaggio di Albert Valera ad Aprilia

Espargarò ha un contratto che scade a fine 2022 e vuole rinnovare, non ha alcun dubbio. Tuttavia, la trattativa non è ancora decollata e questo lo sta deludendo. Si aspettava che l’accordo sarebbe stato raggiunto in tempi brevi, ma così non è stato. Il problema è di carattere economico. Domanda e offerta ora sono un po’ distanti. Massimo Rivola, amministratore delegato racing, comunque è pronto a rilanciare.

Albert Valera, manager di Aleix, ha parlato ad AS della situazione contrattuale e del futuro del suo assistito: “Aprilia non si aspettava il livello che lui sta mostrando e ciò ci ha portato a cercare di migliorare il contratto. Devono presentare un’offerta degna del livello di Aleix. Se lui è Il Capitano, lo devono dimostrare anche nel contratto”.

Valera ammette che si tratta di un problema di carattere economico e che la casa di Noale deve alzare la sua proposta. Vero che il pilota a luglio compirà 33 anni e forse questo fattore un po’ incide, ma i risultati dicono che lui sta facendo qualcosa di fantastico ed è normale che chieda un ingaggio di un certo tipo. Non si conosce la cifra esatta, però finora non è trapelata una richiesta shock da parte sua.

Il manager di Espargarò si aspetta un rilancio da parte di Aprilia e ritiene che la pretesa economica avanzata non sia esagerata: “Quello che sta facendo Aleix vale molto più sul mercato di quello che chiediamo. Capiamo la situazione economica, ma devono fare un’offerta degna di lui”.

Valera è convinto che la casa di Noale debba fare uno sforzo maggiore e resta fiducioso sul fatto che alla fine un accordo dovrebbe arrivare: “Credo che ci metteremo d’accordo. Altre opzioni? Oggi in MotoGP non ce ne sono, è difficile. Ha 20.000 offerte da squadre di ciclismo, potrebbe fare delle gare e anche il collaudatore per una fabbrica”.

Insomma, il pilota catalano ha voglia di rimanere con Aprilia ma solo alle sue condizioni. Nel caso in cui non venissero soddisfatte, allora sarebbe anche pronto a lasciare la MotoGP per dedicarsi all’altra sua grande passione, il ciclismo. Potrebbe rimanere legato al Motomondiale facendo il collaudatore. Tutti sperano che le parti arrivino a un’intesa, la “favola” deve continuare.