Valentino Rossi, vista la Novello? Dopo la gravidanza è già in forma

La fidanzata di Valentino Rossi, neomamma di Giulietta, ha mostrato un corpo invidiabile a poche settimane dalla gravidanza. Pioggia di like sui social.

Valentino Rossi ha, sicuramente, un calendario meno intenso di appuntamenti rispetto alla passata stagione. Il 14 novembre 2021 ha deciso di dire addio alla MotoGP in occasione della tappa valenciana. Il Dottore ha lasciato il Motomondiale da vera rockstar, osannato da tutti i piloti e celebrato dai suoi tifosi sugli spalti. Non avrebbe potuto trovare un modo migliore di salutare i suoi fan, dopo tutti i problemi restrittivi causati dalla pandemia.

Una delle scelte che hanno spinto il Dottore ad andare avanti e concludere la sua carriera in sella alla Yamaha M1 del team satellite Petronas è stata dettata dal Covid-19. Il nove volte campione del mondo non avrebbe voluto chiudere la sua avventura nella classe regina senza pubblico. Già la tristezza ha invaso il Paddock a Valencia nel giorno del suo addio, ma almeno VR46 ha potuto ricevere l’appoggio di tutti i personaggi che hanno reso grande la sua carriera.

The show must go on e l’Italia è andata avanti alla grande già dal primo weekend della stagione. Migno, Vietti e Bastianini hanno tenuta alta la bandiera italiana in Qatar nelle tre classi del Motomondiale, celebrando un tris di vittorie strepitose. Valentino Rossi ha lanciato nel 2022 il suo team in top class, dando fiducia a suo fratello minore Luca Marini e a Marco Bezzecchi. I risultati non sono ancora esaltanti, ma tra un impegno e l’altro il Dottore sta cercando di stare al fianco dei proprio centauri.

Valentino Rossi, che storia con la Novello

Il Dottore non ha scelto di appendere il casco al chiodo, avendo proseguito la sua carriera sulle quattro ruote. Valentino Rossi ha altri sogni nel cassetto. Non potrà agguantare il tanto agognato decimo titolo nella classe regina, ma ha voluto fortemente una seconda fase di carriera nel campionato GT. Negli ultimi anni della MotoGP non aveva più possibilità di ambire alla corona iridata. L’ultima stagione è stata avara di soddisfazioni con pochi punti messi a referto.

Il feeling con la Yamaha non è stato dei migliori e i problemi si sono confermati anche nel 2022 con la coppia Dovizioso Binder. Dopo 26 stagioni di altissimo profilo, Valentino ha preferito il brivido delle auto da corsa. Ha esordito nel campionato GT ad Imola, arrivando in diciassettesima posizione, nell’equipaggio composto dai veterani Muller e Vervisch. Il pilota di Tavullia ha commesso uno sbaglio, mancando la propria piazzola al momento del cambio pilota. Un errore causato dall’inesperienza che ha causato la perdita di tanti secondi.

Nella seconda tappa è continuato l’apprendistato di una categoria molto complessa, fatta di tante procedure da imparare. In ogni caso il Dottore si sta divertendo ed è da poco diventato papà della sua prima figlia. Valentino e la sua compagna Francesca Sofia Novello ha deciso di chiamarla Giulietta. Il loro idillio d’amore continua dopo essersi conosciuti ad un evento a Monza dove la modella lavorava come ombrellina.

L’amore è sbocciato al primo sguardo. Nata ad Arese, in provincia di Milano, Francesca Sofia Novello è molto seguita anche sui canali social. La ragazza nata il 13 ottobre 1993 ha fatto breccia nel cuore del pilota e lo ha convinto ad allargare la famiglia. A poche settimane dalla nascita della figlia, la modella è apparsa in splendida forma su IG. In attesa della colazione ha deciso di immortalare la piacevole mattinata a Villa Igiea, nel Rocco Forte Hotel.