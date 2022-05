Ferrari, anche la F1-75 si mette a dieta? Ecco la novità per Barcellona

In Ferrari si corre ai ripari per recuperare sulla Red Bull. Ecco cosa hanno in mente a Maranello per il GP di Barcellona.

In casa Ferrari è in corso il filming day di Monza, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno girando per preparare al meglio il Gran Premio di Spagna. La tappa di Barcellona segnerà il definitivo rientro in Europa del Circus, che prima di settembre abbandonerà il vecchio continente solo per la rientrante trasferta del Canada.

Il monegasco si presenterà all’appuntamento catalano con 19 punti di vantaggio da difendere su Max Verstappen, mentre la Red Bull ha ormai praticamente chiuso il gap tra i costruttori, trovandosi a sole 6 lunghezze dal Cavallino. La Scuderia modenese ha pagato i due ritiri di Sainz in Australia e ad Imola, mentre gli anglo-austriaci hanno registrato tre ko, con il campione del mondo e Sergio Perez in Bahrain, ed ancora con l’olandese a Melbourne.

Anche la situazione prestazionale è cambiata, con la Ferrari che ora deve inseguire il team di Milton Keynes. Nelle prime tappe, nonostante una top speed inferiore, la Rossa poteva contare su un gran vantaggio in termini di velocità in curva, che consentiva una miglior gestione delle gomme, cosa che in gara fa tutta la differenza del mondo. Da Imola in poi, la situazione si è del tutto ribaltata, grazie agli aggiornamenti tecnici che sono arrivati e che hanno permesso una riduzione del peso di circa 4 kg.

Tutto ciò si è tradotto in un gran vantaggio in termini di bilanciamento, e la gestione degli pneumatici, in particolar modo delle mescole più morbide, ora è tutta a favore degli anglo-austriaci. Le F1 ad effetto suolo generano la loro efficienza dal fondo, ed è lì che la Rossa interverrà in gran parte sin da Barcellona.

Tuttavia, il Cavallino deve risolvere anche la problematica del porpoising, cosa che Red Bull ha già fatto sin dai primi test invernali. Questo consente alla RB18 di viaggiare incollata al suolo, cosa che darà grandi vantaggi anche su piste con curvoni molto veloci, come Silverstone, Spa o tante altre di quelle che arriveranno dall’estate in poi.

Ferrari, cambio di vernice a Barcellona

In casa Ferrari è in arrivo un grande pacchetto di aggiornamenti, che verrà introdotto proprio in occasione del Gran Premio di Spagna. Subito dopo la tappa catalana si gareggerà a Monte-Carlo, in un back-to-back che può dire molto sul proseguimento di questo campionato.

Le due piste coinvolte sono, almeno sulla carta, favorevoli a Charles Leclerc e Carlos Sainz, con lo spagnolo che lo scorso anno ottenne il primo podio in Rosso proprio a Monaco. Vi abbiamo parlato della “dieta” dimagrante a cui si è sottoposta la Red Bull da Imola in avanti, ma ora tocca anche alla F1-75 perdere qualche grammo.

I tecnici della Ferrari hanno infatti scovato una vernice che permette di risparmiare sulla carrozzeria circa 700 grammi, secondo quanto riportato da “Motorsport.com“. La lotta per cercare di avvicinarsi al peso minimo di 798 kg imposto dalla FIA per le F1 ad effetto suolo sta portando le squadre ad accettare delle sfide inimmaginabili.

Prima di Imola, la Red Bull aveva sverniciato parti dell’ala posteriore e della carrozzeria, ma nessuno si è spinto tanto quanto la Williams, che è arrivata a portare una colorazione quasi del tutto nero carbonio, al contrario dell’originale livrea blu con la quale era stata presentata la monoposto.

Da ora in avanti, la stagione entrerà nel vivo in maniera assoluta, con le gare europee che sono quelle in cui emerge il vero valore delle vetture. Tra il Cavallino ed i rivali anglo-austriaci ci si attende una gran battaglia, sia in pista che in termini di sviluppi. Barcellona e Monaco inizieranno a dare dei riferimenti più chiari.