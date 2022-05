Hamilton rischia di saltare il GP di Monaco? Il motivo è incredibile

E’ un inizio di stagione complesso quello di Hamilton. Adesso l’inglese rischia addirittura di non poter partecipare alla gara più attesa.

Quella che sembrava essere una questione di poco conto si sta trasformando, al contrario, in qualcosa di decisamente più serio. La stretta della FIA sull’abbigliamento intimo, che deve essere obbligatoriamente ignifugo e conforme alla normativa, più il divieto assoluto di indossare gioielli e orologi, non smette di far discutere i protagonisti del mondiale di F1.

Le critiche in merito a questo giro di vite sono arrivate subito da Pierre Gasly, e in un secondo momento da due dei veterani della serie Sebastian Vettel che, per protesta, ha girato per il paddock con uno slip sopra la tuta Aston Martin, e Lewis Hamilton che in conferenza si è presentato più carico d’oro di un’immagine sacra.

Hamilton dovrà saltare il GP di Montecarlo?

Nonostante le manifestazioni di dissenso, la Federazione Internazionale non si è mossa di un millimetro. Anzi, tramite un comunicato ha fatto sapere che, a random, i delegati si prodigheranno di fare le dovute verifiche.

Per adesso Ham ha ottenuto una deroga in quanto uno dei suoi piercing non è estraibile normalmente, ma per il round del Principato dovrà per forza di cose aver trovato una soluzione, pena la squalifica dall’evento. Non è detto, infatti, che i vertici federali accettino di prolungare il favore al britannico.

Come riportato dall’inviato di Sky Sports UK Ted Kravitz, per l’asportazione dell’orecchino al naso, il #44 dovrebbe essere sottoposto ad un’operazione chirurgica. “Ha ricevuto due corse di grazie, ma mi ha riferito che non ha intenzione di fare niente e di rimuoverlo. A suo avviso la FIA non dovrebbe interessarsi a questi aspetti personali, dunque è guerra aperta”.

Il 37enne si sarebbe quindi detto addirittura disposto a ricevere sanzioni, ma non a rinunciare al proprio vezzo. Siccome, come detto, i controlli verranno effettuati seguendo un principio di casualità, il sette volte iridato, potrebbe venire bloccato per il solo sospetto della presenza del “chiodino” che ha sulla narice sinistra. Un bel problema, anche se, per abbassare i toni il boss Mercedes Toto Wolff ha assicurato che si giungerà ad un compromesso.