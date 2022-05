Ducati, confronto tra la Desmosedici e la MotoE: clip da brividi

Al Mugello un confronto diretto tra la Ducati Desmosedici GP22 e il prototipo elettrico che parteciperà al Mondiale MotoE nel 2023.

Nella stagione 2023 Ducati porterà il suo prototipo di superbike elettrica nel campionato MotoE. La Casa di Borgo Panigale continua a lavorare sullo sviluppo del nuovo prototipo V21L, la prima moto da corsa 100% elettrica creata dagli ingegneri del marchio di Borgo Panigale. Al lavoro ci sono alcuni ingegneri del reparto Ducati Corse appositamente concentrato su questo progetto.

Al momento non si hanno notizie tecniche sulla moto elettrica. Nulla sappiamo della potenza del motore, dell’autonomia e del peso, che sicuramente dovrebbero offrire caratteristiche migliori rispetto all’attuale MotoE Energica EGO Corsa in grado di offrire una potenza di 150 CV, un peso di 250 kg e un’autonomia di 8 giri prima di iniziare a perdere velocità massima. Da qui a fine anno Ducati terrà ancora molti test, come collaudatore c’è Alex De Angelis che in questi giorni ha provato sul circuito del Mugello.

Il confronto tra le due Ducati

Le ultime notizie pubbliche sulla moto elettrica risalgono ad un mese fa. Sul profilo social di Michele Pirro è stato di recente pubblicato un video in cui si vedono la Ducati MotoE e la Ducati Desmosedici GP22 in griglia di partenza per un confronto di accelerazione. Infatti Pirro era presente sulla pista toscana per provare alcuni aggiornamenti sulla GP22 che presto verranno passati alla squadra MotoGP.

La moto elettrica guidata da Alex De Angelis aziona la partenza in pochi secondi, mentre la Desmosedici di Pirro richiede più tempo per attivare il dispositivo holeshot e il Launch Contro. Pronti, partenza e via… la superbike elettrica riesce a tenere il confronto per i primi cinquanta metri, contro la Ducati che vanta una potenza di circa 300 CV e 1000cc di cilindrata

Un bel confronto che lascia presagire come il prototipo elettrico della Casa emiliana sia già a buon punto per partecipare al Mondiale MotoE del prossimo anno. Ovviamente dopo la fase di ripresa la Rossa di Michele Pirro prende il largo.