Come funziona il bonus Toyota? Tutto quello che c’è da sapere

Con permuta o rottamazione, la Toyota propone dei super sconti per acquistare diversi modelli della gamma. Ecco la migliore offerta proposta.

La primavera è una stagione perfetta per godersi una nuova auto. Quest’anno a causa della crisi del microchip e degli altri tragici eventi mondiali, il mercato dell’auto ha subito una pesante flessione. I bonus 2022 daranno la possibilità di dare una sterzata alla crisi. I bonus sono diventati indispensabili per accrescere le vendite nel delicato periodo post pandemico.

Superato il momento peggiore della crisi dettata dalla diffusione del Covid-19, l’attualità mette in primo piano sia la carenza di semiconduttori, sia le conseguenze del guerra in Ucraina. Nonostante l’arrivo degli incentivi, il mercato italiano è tra quelli più in crisi. Una recessione che sta portando le case in una crisi senza precedenti storici. Uno dei gruppi più solidi al mondo è la Toyota.

Alcuni modelli del brand giapponese, vere perle in un mercato sempre più omologato, sono in offerta. Nelle crisi nascono anche delle opportunità. Per chi si può permettere un’auto nuova, le concessionarie vi apriranno le porte e vi riserveranno delle condizioni molto favorevoli. Grazie agli incentivi 2022 è possibile acquistare un’auto nuova, risparmiando alcune migliaia di euro.

Cosa garantisce la Toyota

Prima di tutto la casa giapponese offre un finanziamento Toyota Easy che garantisce un anticipo, piccole rate mensili e rata finale su misura del cliente. Una libertà che permette di lasciare libero l’acquirente e di venire incontro alle sue esigenze. La casa automobilistica nipponica assicura la possibilità di restituire la vettura a un valore certo che si aggiorna nel corso del tempo in base ai chilometri percorsi.

A Maggio la promozione migliore con un -21 % riguarda la Toyota Aygo X. L’Urban SUV è una vettura perfetta per la città con i suoi 370 cm di lunghezza. Si tratta di un’auto ideale per famiglie che non vogliono rinunciare anche a qualche gita nel weekend. L’agilità e il suo look aggressivo la rendono appetibile per un target giovanile. L’auto è costruita sulla piattaforma modulare Tnga-B che fa da base alla Yaris e allo Sport Utility compatto Yaris Cross.

L’infotainment e di serie su tutti gli allestimenti, essendo diventato un elemento indispensabile per gli automobilisti. Il Toyota Safety Sense comprende diversi sistemi di assistenza alla guida tra cui il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza. L’auto è compatta, sicura e comoda. Il marchio nipponico intende produrre in Europa oltre 500.000 unità di veicoli basati sulla piattaforma Tnga-b. In sostanza il piccolo SUV della Toyota diventerà molto popolare perché ha tutte le caratteristiche per sfondare nelle giungle urbane del vecchio continente.

La Toyota Aygo X è anche molto tecnologica con i fari high-tech e un design ricercato con diverse colorazioni accattivanti. Il Cardamom Green, si tratta di un verde a bassa saturazione; il Chilli Red è un rosso accesso; il Ginger Beige è un classico color sabbia e il Juniper Blue è un blu brillante. Il motore 3 cilindri ha una cilindrata di 998 cm3 e garantisce una percorrenza media di 21,2 km/l con emissioni di CO2 di 107 g/k. La capacità del bagagliaio è di 231 litri. Lo spazio per i passeggeri è valido con una grande libertà di movimento per i passeggeri anteriori.

A maggio 2022, la Toyota Aygo X Active MT è in offerta, con il prezzo che cala dai 16.500 del listino ai 13.000 euro. Se si sceglie il finanziamento approvato da Toyota Financial Services si risparmiano ben 3.500 euro. Lo stile è molto personale, la X ha aiuti alla guida e soluzioni all’avanguardia. Ecco alcune immagini della vettura, interni compresi. Approfittando dei bonus diventa un vero affare.