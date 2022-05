Quartararo punta alla rivincita: ecco cosa ha in mente per Le Mans

Quartararo ha raccolto buoni risultati nelle ultime gare MotoGP: adesso arriva l’appuntamento in Francia e ha motivazioni speciali.

È il campione in carica e l’attuale leader del mondiale MotoGP, ma Fabio Quartararo non si adagia affatto. Sa che rivincere il titolo è difficile e che deve approfittare di tutte le occasioni nelle quali la sua Yamaha M1 è competitiva. Un’altra dovrebbe essere in questo weekend in Francia.

La pista di Le Mans storicamente era abbastanza amica della moto di Iwata, ma l’ultima vittoria risale al 2017 e fu conquistata da Maverick Vinales dopo un duello con Valentino Rossi (caduto). Quartararo proverà a riportare la Yamaha in trionfo nella sua Francia.

Ha certamente grandi motivazioni nel correre in casa, dove è salito sul podio solo nel 2021 grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Jack Miller e Johann Zarco. Sogna anche di rompere un tabù, dato che nessun pilota francese della MotoGP ha vinto a Le Mans in tutti questi anni.

MotoGP Francia: Quartararo molto motivato per Le Mans

Quartararo in vista del Gran Premio di Francia ha spiegato quali sono le sue aspettative: “Il secondo posto a Jerez è stato un buon risultato, ma mentirei se dicessi che non volevo vincere. Ci sono andato vicino, adesso non vedo l’ora di prendermi la rivincita a Le Mans. Mi sento positivo per questo fine settimana, ma vedremo cosa succederà. La stagione finora è stata imprevedibile. Essendo il mio GP di casa, mi spingerò al limite e darò il massimo”.

Il pilota Yamaha è reduce da una vittoria a Portimao e da un secondo posto a Jerez, il trend dei risultati è decisamente buono. Chiaramente punta a risalire sul podio anche in Francia, magari sul gradino più alto. Il suo obiettivo è chiaro e non lo nasconde affatto. Vuole vincere domenica.

Importante approcciare bene il weekend già dalle prove libere e da lì costruire una buona base per affrontare al meglio qualifiche e gara. Soprattutto in casa Yamaha è fondamentale partire davanti nella griglia. Quartararo è sempre forte sul giro secco e questo rappresenta una sua grande qualità, che spera di sfruttare pure a Le Mans.

Morbidelli cerca rilancio a Le Mans

Se Quartararo può realisticamente pensare di giocarsi il podio nel suo gran premio di casa, molto diversa è la situazione di Franco Morbidelli. L’altro pilota del team ufficiale Yamaha sta vivendo una stagione pesantemente negativa e cerca di uscire da una crisi che non si aspettava.

Il pilota italiano si approccia al GP di Francia con fiducia: “Sarà un weekend interessante. Abbiamo testato un po’ di cose a Jerez e sono curioso di vedere se funzioneranno. Nel finale della scorsa gara stavo facendo buoni tempi, ma ero partito troppo indietro e dobbiamo lavorare su questo. Se correggiamo tale aspetto, possiamo fare una buona corsa”.

Morbidelli vuole migliorare nelle qualifiche, così da partire più avanti e avere qualche guaio in meno allo start. La speranza è di rivederlo competitivo, cosa praticamente mai successa nel 2022. Tutti sanno che ha talento e che potrebbe stare nelle posizioni che contano, però con la M1 sta faticando davvero troppo. Tutti in Yamaha si attendono di più da lui.