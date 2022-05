Quante volte è caduto Marc Marquez? Il dato è inquietante

Dal 2013 ad oggi Marc Marquez ha riportato oltre un centinaio di cadute in sella alla sua Honda: ecco alcuni dati.

Marc Marquez si è sempre contraddistinto per il suo stile di guida in continua ricerca del limite. Una metodologia di guida che lo ha portato a rimediare molte cadute nella sua carriera e che lo ha spinto a tanti salvataggi “miracolosi” che sembrano mettere in discussione le leggi della fisica. Un coraggio talentuoso che lo ha portato a vincere 8 titoli mondiali, 6 in classe regina dal 2013 al 2019, per un totale di 85 vittorie.

Nel 2020 una caduta ha rappresentato uno spartiacque nella sua carriera, quando a Jerez è caduto nel tentativo di rimonta in gara, costringendolo a tre interventi al braccio destro e a restare fuori dalle piste per un’intera stagione e nelle prime due tappe del campionato 2021, prima di fare il suo ritorno a Portimao. Nel novembre scorso un’altra caduta, stavolta mentre si allenava con una moto da enduro, causa un problema di diplopia che lo lascia fuori dai giochi negli ultimi due Gran Premi.

Marc Marquez e il numero delle cadute

In questa stagione Marc Marquez è caduto nelle prove libere del sabato in Indonesia, poi al tre due cadute nelle qualifiche, infine nel warm up domenicale. Un violento highside che lo costringe a saltare la gara a Mandalika e a Termas de Rio Hondo. Tutto fila liscio nel Gran Premio di Austin, dove si rende autore di una splendida rimonta dopo un problema tecnico alla partenza. A Portimao finisce ancora sull’asfalto rimediando un altro highside durante le terze prove libere, alla curva 8, in cui riporta una botta alla testa senza conseguenze.

A Jerez de la Frontera ancora due cadute in un solo giro, durante la seconda sessione di prove libere, mentre in gara, poco prima della bandiera a scacchi, è autore di un grande salvataggio che riscalda il folto pubblico assiepato sugli spalti dell’autodromo andaluso. Non solo Marc Marquez è un pilota leggendario da record, ma in passato ha anche fatto registrare numerose cadute: 14 volte nel 2019, 22 nel 2018, mentre nel 2017 raggiunge una quota record di 27 tonfi.

Nel 2016 e 2017 la somma degli incidenti arrivò a 30. Mentre nelle prime due stagioni in MotoGP, lo spagnolo è scivolato dalla sua Honda 11 volte nel 2014 e 15 nel 2013. Marquez ha dimostrato che non conta quante volte si cade dalla moto, ma quante volte ci si rialza senza paura di ricadere.