Arriva una nuova Fiat 500x? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat sta sviluppando diversi nuovi modelli, tra cui potrebbe rientrare anche la 500X rivista. Ecco alcune anticipazioni.

Il futuro della Fiat è già arrivato. Sono diversi i nuovi modelli su cui si lavora, e che verranno prodotti nei vari stabilimenti a disposizione di Stellantis in giro per il mondo. Tuttavia, in un’intervista rilasciato lo scorso marzo alla stampa britannica, il presidente della casa torinese, Olivier Francois, ha ribadito che la gamma non presenterà più di cinque modelli.

“Quando esprimi il tuo marchio con un numero limitato di modelli, vuoi che ognuno di questi modelli sia estremamente potente in termini di modo in cui esprimono il tuo marchio in modi diversi“. La casa italiana continuerà ad operare negli stessi segmenti in cui si trova oggi, a parte il ritorno nel segmento B, che secondo Francois è molto importante per il suo marchio e che potrebbe dare sempre più vigore in futuro.

Dunque, non ci saranno auto troppo fuori misura come qualcuno aveva ipotizzato in passato, andando a pensare a dei SUV molto imponenti o qualcosa del genere. Le future auto della Fiat, come confermato dallo stesso Francois, andranno da 370 a 440 cm di lunghezza. I segmenti di riferimento saranno A, B e C. Va però specificato che la sola 500 andrà ad occupare il segmento A.



La nuova Panda rappresenterà una rivoluzione, dal momento che potrebbe essere soltanto elettrica al 100% e che sarà un modello accessibile a tutti. Prevista per il 2023, rappresenterà un taglio netto con il passato di questo veicolo, ma assieme a lei potrebbe essere immessa sul mercato anche una nuova versione della Cross 4X4, che dovrebbe perdere dal nome la dicitura Panda.

La nuova Cross avrà un nuovo motore a benzina 1.3 turbo AT da 140 CV, con cambio meccanico, naturalmente a trazione integrale. In termini di equipaggiamento, il modello aggiunge ruote da 17” a quanto già elencato. Inoltre, anche lei avrà una versione totalmente elettrica, che non dovrebbe superare i 20 mila euro come prezzo d’acquisto.

Fiat, ecco come potrebbe essere la nuova 500X

In questi ultimi giorni, stanno iniziando a circolare alcuni render della nuova Fiat 500X, chiaramente non diramati dalla casa torinese ma immaginati dagli appassionati ed esperti di questo settore. Il canale YouTube Manhoub 1 l’ha immaginata come potrete vedere nel video in basso, ma va detto che le forme vere e proprie potrebbero essere molto simili a queste.

Nella zona anteriore della Fiat 500X 2023 possiamo notare che il crossover è stato reso più simile esteticamente parlando alla nuovissima 500 elettrica, che ricordiamo, è l’unica ancora facente parte del segmento A. La più grande novità che dovrebbe arrivare l’anno prossimo con questo modello è l’introduzione della prima versione ibrida. A quanto pare il motore elettrificato dovrebbe essere il 1.5 Mild Hybrid da 48V FireFly Turbo benzina.

La vettura è stata anche spiata per le strade italiane, con forme molto simile a quelle del render. Dovrebbe avere i nuovi loghi della casa torinese e della 500, assieme alla scritta Hybrid per la versione che sfrutta sia il motore elettrico che quello endotermico. Non ci sono, purtroppo, grandi informazioni su quello che sarà l’abitacolo, anche se le indiscrezioni parlano di diverse novità per quanto riguarda le dotazioni.

Le ultime notizie dicono anche che la vettura potrebbe essere presentata alla fine di luglio, con messa in vendita già da settembre del 2022. Effettivamente, i test su strada sono iniziati da parecchi mesi, e non è da escludere un’anticipazione sulla tabella di marcia. Giusto precisare che non si tratta di una macchina completamente nuova rispetto alla precedente, ma di un restyling. La grande novità sarà la versione ibrida, ma per ora non si parla del modello totalmente elettrico. Quello arriverà nei prossimi anni.