Leopard Racing, dalla Moto3 alla MotoGP? Arriva il chiarimento

Suzuki dovrebbe lasciare la MotoGP e si libera posto per un team in griglia: dal team Leopard arriva la risposta alle voci su un suo ingresso.

La notizia della probabile uscita della Suzuki dalla MotoGP è stata uno shock per tutti. Anche se la casa di Hamamatsu non ha emesso un comunicato ufficiale in merito, ci ha pensato Dorna Sports a rispondere a quanto emerso.

Essendoci un contratto valido fino al 2026, è necessario che le parti trovino un accordo. La società organizzatrice del Motomondiale e l’azienda giapponese sono in contatto per trovare una soluzione. Tutti sono in attesa di capire cosa succederà nella griglia della top class a partire dal 2023.

Stanno già circolando rumors su team che vorrebbero entrare in MotoGP e prendere il posto della Suzuki, diventando squadra satellite di un marchio presente. Più difficile pensare all’ingresso di un nuovo costruttore. Kawasaki e BMW, menzionate più volte, non sembrano avere progetti legati alla classe regina in questo momento.

Leopard Racing, Miodrag Kotur risponde alle voci sulla MotoGP

In questi giorni più fonti hanno riferito che esisterebbe l’interesse del team Leopard Racing di entrare in MotoGP. Erano circolate indiscrezioni già tempo addietro, ma poi non si è concretizzato nulla. L’uscita probabile della Suzuki libera un posto e c’è chi ritiene che la squadra lussemburghese sia una delle candidate a subentrare.

Il team principal Miodrag Kotur ha concesso un’intervista a Motosprint per fare chiarezza in merito agli ultimi rumors su un eventuale salto in MotoGP: “Non ne abbiamo parlato, non è all’ordine del giorno. Una volta c’era l’idea di entrare in MotoGP, poi oggi i team sono stabiliti per cinque anni. Magari se ne riparlerà dopo tale lasso di tempo. A maggio-giugno non ci si prepara per l’anno successivo, serve essere avvisati con anticipo”.

Il team Leopard Racing non sembra avere intenzione di passare dalla Moto3 alla top class nel 2023. C’è anche un problema di tempistiche che rende complicata questa operazione, comunque non scartata per un futuro meno prossimo.

Kotur, inoltre, ritiene che Dorna Sport sia più alla ricerca di un nuovo costruttore che di un’altra squadra satellite: “Dorna farà di tutto per trovarne un altro. Dubito fortemente che il posto del costruttore venga dato un team satellite”.

Vedremo se Carmelo Ezpeleta riuscirà a convincere un altro marchio a partecipare alla MotoGP. Certamente è difficile pensare che ciò possa avvenire già dal 2023, perché non risulta esserci nessuna casa che sta lavorando a un progetto di questo tipo. Non c’è dubbio che farebbe molto piacere rivedere in griglia la Kawasaki, ad esempio, però ad oggi appare un’ipotesi fantasiosa.