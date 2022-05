Charles Leclerc cambia sport: guardate dove l’hanno pizzicato

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, alla vigilia del GP di Miami si è lanciato in un altro tipico sport americano. I risultati non stati indimenticabili.

Dopo gli errori del Gran Premio dell’Emilia Romagna Charles Leclerc è sbarcato negli States per il quinto appuntamento stagionale sul tracciato cittadino della Florida. Il pilota della Ferrari ha conservato la leadership in classifica piloti, nonostante il sesto posto finale ed una prestazione, nel complesso, non impeccabile ad Imola.

Il monegasco aveva abituato bene i fan della Ferrari nelle prime tre uscite stagionali, conquistando un hat-trick in Bahrein, un secondo poto in Arabia Saudita e il suo primo grand chelem In Australia. Max Verstappen, dal canto suo, ha pareggiato i conti, riuscendo ad avere la meglio in Arabia Saudita e In Italia. Il tracciato di Miami sarà molto simile a quello di Jeddah, ma vi sono anche delle curve che potrebbero favorire l’agilità della Ferrari F1-75. L’auto ad effetto suolo di Maranello si è dimostrata fortissima nei tratti misti, mentre è risultata meno performante rispetto alla RB18 sui rettifili.

Charles Leclerc non ha potuto nulla In Arabia Saudita e in Italia sui velocissimi rettilinei dei due circuiti nel confronto diretto con la RB di Max Verstappen. L’assetto molto più scarico e la potenza del motore Honda della Red Bull Racing hanno fatto la differenza. Stavolta CL16 dovrà essere perfetto se vorrà tenere testa al rivale. Una pessima partenza lo ha condannato nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, costringendolo a rimontare dalla quarta posizione.

Il leader della graduatoria ha superato, agevolmente, Lando Norris. Si è preso tantissimi rischi nel tentativo di recuperare la seconda posizione sottrattagli da Sergio Perez. Il messicano ha tenuto un ottimo ritmo sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Charles ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi all’esperto pilota di Guadalajara, commettendo un errore banale. E’ finito in testacoda alla variante alta, perdendo il controllo della sua vettura. E’ stato, poi, costretto ad una sosta supplementare per cambiare l’ala anteriore danneggiata dal tocco contro le barriere.

La serata alternativa di Charles Leclerc

Il pilota per smorzare un po’ la pressione ha deciso di trascorrere una serata atipica, recandosi presso lo stadio dei Miami Marlins, squadra di MLB. Negli Stati Uniti il baseball è uno degli sport principali e il ferrarista ha deciso di diventare protagonista per un giorno con un simpatico siparietto sul diamante della squadra della città della Florida. Prima dell’inizio della partita contro gli Arizona Diamondbacks, CL16 ha fatto due lanci (con scarsi risultati) con Avisail Garcia, esterno destro venezuelano.

I Miami Marlins, attualmente al secondo posto nella National League East, hanno accolto con entusiasmo la presenza del leader della classifica piloti F1. Leclerc sta diventando sempre più famoso grazie alle sue imprese sulla F1-75. Il ferrarista ha presenziato al match in un giorno storico per la MLB. In quattro division su sei, ossia American East e West, National East e West, vi sono solo squadre di NY e LA, con Yankees e Angels, Mets e Dodgers a fare la voce grossa.

Charles Leclerc si è lanciato nella mischia nel pre-gara con una battuta. “E’ la mia prima esperienza”, ha affermato il monegasco, stringendo un guantone nella mano sbagliata. Il giovane ha lanciato discretamente la palla all’esterno venezuelano, ma ha poi sbagliato la ricezione della palla da baseball. Gli è sfuggita di mano ma no problem, alla fine ha comunque scambiato la maglia n.16 con Jazz Chisholm, seconda base della squadra. Il giocatore di baseball, inoltre, è un grande appassionato di Formula 1 e della Rossa.