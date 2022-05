Incidente d’auto pauroso: è venuto giù tutto (VIDEO)

Lo schianto impressionante dell’auto è avvenuto in pieno centro, nel quartiere Vomero di Napoli. La Hyundai Kona è distrutta.

L’attenzione alla guida dovrebbe essere sempre massima e purtroppo anche un piccolo gesto quotidiano può diventare pericoloso, se non si presta la massima concentrazione al volante. Può risultare molto facile commettere un errore se non si hanno gli occhi puntati alla strada o si è distratti dallo smartphone. La negligenza o la guida distratta rappresenta una delle cause principali di incidenti mortali e lesioni accidentali.

L’automobilista al volante della Hyundai Kona non avrà sotteso le basilari regole di responsabilità alla guida per centrare in pieno un palo della luce. La vettura coreana è uscita, pesantemente, danneggiata dall’impatto con il palo dell’illuminazione. Si tratta di un crossover ideale per la città, dal carattere distintivo e robusto. Sebbene l’auto risulti poco più lunga di un’utilitaria, presenta un abitacolo confortevole e spazioso per i passeggeri.

La posizione di guida rialzata dovrebbe consentire una visione della strada ideale. La Kona è venduta sia a trazione anteriore o integrale. Diversa anche la gamma di motori disponibile: c’è una versione a benzina, diesel, ibrida (leggeri o full) o elettrica. La Kona elettrica ha due versioni, in base alla batteria scelta, con autonomia di 305 o 484 km. La prima sfrutta un pacco batterie agli ioni di litio da 39 kWh per un motore di 136 cavalli, la seconda invece monta accumulatori da 64 kWh e motore elettrico da 204 cavalli. L’auto grazie alle sue qualità multitasking sta riscuotendo molto successo in Italia.

Napoli, incidente d’auto clamoroso in pieno centro

Piazza Vanvitelli rappresenta il cuore del quartiere residenziale del Vomero. Il luogo dell’incidente è uno snodo cruciale della zona, sempre molto trafficata. Poco prima del crash, avvenuto all’incirca alle ore 13 di martedì 13, è arrivato un intenso temporale che aveva reso l’asfalto, probabilmente, più scivoloso. Il crossover coreano, fresco di concessionaria, ha impattato contro uno dei quattro pali della luce della piazza.

L’automobilista ha perso il controllo della vettura, terminando la corsa contro lo storico pilone di illuminazione che costeggia l’aiuola centrale della piazza partenopea. Il crash è stato pesante, come potete osservare dai danni riportati dalla macchina nel video in basso. Il frontale del veicolo ha centrato il palo che è poi franato al suolo. Un elemento della carrozzeria si è staccato e, nella parte inferiore, sono presenti diverse protezioni in plastica, che fasciano la vettura su tutta la lunghezza della carrozzeria.

Per fortuna sul luogo, sempre molto affollato di pedoni, non erano presenti passanti. Un evento eccezionale perché, solitamente, intorno alla nota aiuola di Napoli stazionano tantissimi ragazzi che si fermano a parlare o prendere il sole. Il video è stato pubblicato sui social e su YouTube da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari.