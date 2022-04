Incidente clamoroso con la Tesla: guardate com’è andata a finire

Incredibile disavventura per un automobilista di una Tesla che ha perso il controllo della vettura elettrica. Ecco come è finita su una scogliera.

Guidare un’auto elettrica automatica dovrebbe essere la cosa più facile per chi ha superato l’esame di guida. L’auto in questione, però, è una potente Tesla Model 3, molto diffusa negli Stati Uniti per dimensioni compatte e prezzo più contenuto rispetto alle sorelle maggiori. La berlina quattro porte è tra le vetture più apprezzate per le sue linee moderne e aerodinamiche con il tetto in cristallo che dona una grande luminosità all’abitacolo.

L’auto a trazione integrale è grintosa grazie a due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore. Le prestazioni sono di tutto rispetto e arrivano ad altissimi livelli, nella versione Performance, addirittura quasi 500 cavalli. Le versioni meno pepate sono la Standard Range Plus (venduta in Italia 49.480 euro), da 287 CV, e la Long Range (sfiora i 60.000 euro da listino). Le differenze? L’autonomia e le performance. La Standard scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e presenta una autonomia di 415 km, mentre con 351 CV complessivi, la Long Range migliora i dati precedenti in 4,7 secondi e 560 km.

Tutte le Tesla Model 3, come avete capito presentano delle prestazioni notevoli. L’auto è moderna e scattante e non c’è bisogno di puntare sulla pepatissima full electric “Performance” per scattare come un razzo ai semafori. La casa di Palo Alto ha puntato con decisioni su berline moderne, con funzioni di guida autonoma, dalle alte velocità. Un piccolo errore di distrazione e i risultati possono essere terribili, come scoprirete nella foto in basso.

L’incidente della Tesla Model 3

La vettura full electric viaggiava lungo la strada costiera nella contea di Orange, California. Il guidatore voleva parcheggiare la sua Tesla quando ha scambiato il pedale del freno per quello dell’acceleratore, finendo per combinare un disastro. L’automobilista, durante la manovra ha dato gas o sarebbe meglio dire un boost di energia elettrica all’auto che è finita direttamente sugli scogli.

L’accelerazione bruciante della Model 3 non ha permesso al proprietario di rimediare, prontamente, al proprio errore. L’auto è partita come una scheggia, volando sulla scogliera che, in qualche modo, ha salvato il guidatore da un tuffo direttamente in acqua. La vettura elettrica ha riportato, certamente, dei danni ma sarebbe potuta finire negli abissi dell’oceano. I soccorritori, come potete notare dall’immagine in basso, hanno recuperato la macchina con una catena.

Il conducente non ha riportato conseguenze fisiche dallo schianto sulle rocce. Lo spavento sarà stato notevole, con il rischio di finire in acqua. L’auto dovrà passare in officina per un check completo, considerato l’atterraggio di emergenza sulle rocce appuntite. Non è la prima volta che vi raccontiamo di incredibili crash, avvenuti nella confusione dell’uso dei pedali. Immaginatevi se gli sfortunati protagonisti dovessero gestire, contemporaneamente, anche il pedale della frizione.