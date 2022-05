Alonso lancia indizi sul suo futuro: svelato dove correrà

Sebbene abbia sostenuto di volver restare ancora a lungo in F1, Alonso ipotizza il passaggio ad un’altra categoria. A confermarlo il boss.

Giusto qualche giorno fa si era definito pronto a continuare a dare battaglia nel Circus fino a quando fosse stato più competitivo della concorrenza, specialmente quella più giovane. Il domani di Fernando Alonso resta comunque un punto interrogativo.

La carta d’identità conta parzialmente. A pesare è invece soprattutto l’esigenza delle scuderie di ingaggiare i piloti provenienti dalle categorie minori i quali, giustamente, spingono per avere un sedile. Tra questi, il talentuoso Oscar Piastri, rimasto fuori dai giochi dopo l’ottimo 2021 in F2 per i classici movimenti di mercato della F1 che vanno a premiare chi ha denaro a discapito di chi possiede le capacità.

Il futuro di Alonso potrebbe essere a ruote scoperte

Dunque, cosa farà il Samurai da grande resta un punto interrogativo. Il manager del DTM Gerhard Berger non ha escluso un suo ingresso nella serie.

Attualmente il campionato turismo tedesco sta vivendo una fase di rilancio e addirittura Sébastien Loeb, lontanissimo fino a pochi mesi fa da quella dimensione, non fosse per la breve parentesi nel vecchio WTCC, ha ceduto alle sue lusinghe, entrando a far parte del team Ferrari Alpha Tauri.

A Portimao, lo scorso weekend, erano 29 i corridori al via, e l’inserimento del Cavallino, piuttosto che di Lamborghini ne hanno decisamente aumentato il valore e la credibilità. Spesso in passato trampolino di lancio per la top class, da lì infatti sono passati Michael Schumacher, Paul di Resta, Pascal Wehrlein ed Esteban Ocon, il Deutsche Tourenwagen Masters non è più visto come un mero ensemble di vetture made in Germany.

A proposito dell’avvicinamento di Alo a questa inedita avventura per lui, da sommare alle esperienze eclettiche tra WEC, IndyCar e Dakar, l’austriaco ha sottolineato come la serie stia riscuotendo grande successo. “Diverse star delle quattro ruote si sono fatte avanti, a partire da Jacques Villeneuve, piuttosto che il plurivincitore di Le Mans Tom Kristensen. Allo stesso modo lo spagnolo e Felipe Massa si sono detti interessati”, ha confidato ad f1-insider.

“In particolare con l’asturiano ho parlato a lungo, tuttavia, prima di venire da noi ha affermato di avere altre priorità“, ha svelato il retroscena.

Ben diverso, invece, potrebbe rivelarsi l’approccio di Sebastian Vettel, per diverso tempo gestito dall’ex compagno di box di Senna. “Lo vorrei come socio. E’ un ragazzo intelligente, che penso sentirà il bisogno di fare cose diverse rispetto alle gare“, la previsione del 62enne.