Ducati, chi affiancherà Bagnaia nel team ufficiale? Lo rivela Biaggi

Biaggi ha svelato chi sarà il prossimo compagno di squadra di Bagnaia nella squadra ufficiale Ducati.

Il mercato piloti MotoGP non è ancora decollato, ma ci sono diverse situazioni interessanti che probabilmente verranno chiarite prima della fine di maggio. Tra queste c’è sicuramente quella che riguarda il team factory Ducati.

Com’è noto, Francesco Bagnaia ha rinnovato il contratto fino al 2024 e dunque ha il posto ormai assicurato per il prossimo biennio. Resta da capire chi sarà il suo nuovo compagno di squadra. Adesso c’è Jack Miller, ma va in scadenza e ci sono alte possibilità che non venga confermato. Già si parla di un possibile ritorno nella struttura satellite Ducati Pramac o addirittura in quella Honda LCR.

I principali candidati a sostituirlo sono Jorge Martin ed Enea Bastianini, due giovani sui quali la casa di Borgo Panigale crede molto per il futuro. Guardando la classifica attuale non ci sarebbe partita, perché il Bestia è messo molto meglio. Tuttavia, lo spagnolo ha grandi chance di prendersi il posto al fianco di Pecco.

MotoGP, Max Biaggi sicuro che Martin correrà col team Ducati

Max Biaggi in un’intervista a Sky Sport MotoGP ha rivelato che in base alle sue sensazioni e alle sue informazioni sarà Martin ad andare nel team ufficiale Ducati: “Io do Martin al 99,9% già in rosso. Non ci sono opzioni Pramac, è già in rosso. Magari non verrà ufficializzato, ma sono certo. Al 99,9% andrà così. Comunque spero in una buona sistemazione per Bastianini, perché tifo per lui”.

Biaggi, presente in Moto3 con il suo team, è sicuro che alla fine sarà lo spagnolo a spuntarla. Nell’intervista è apparso veramente certo che le cose andranno così.

Carlo Pernat, manager di Bastianini, è stato interpellato a sua volta sull’argomento e ha raccontato che la situazione non è ancora definita: “È una partita apertissima da ambedue i lati. Credo che la decisione sarà fatta entro giugno basandosi sulla meritocrazia. Con Ducati sto trattando”.

Pernat, che ha contatto diretto con Ducati, ha smentito Biaggi. Ritiene che ci sia ancora la possibilità che Enea si prende il posto nel box rosso nel 2023. Sicuramente i risultati del 2022 parlano a favore del pilota riminese, non ci sono dubbi. Quando il manager genovese parla di “meritocrazia”, il riferimento è proprio al rendimento che stanno avendo i due rider nel campionato.