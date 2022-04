Porsche 911 Sport Classic: prezzo e dettagli dell’edizione limitata

La nuova Porsche 911 Sport Classic sarà realizzata in edizione limitata, con carrozzeria di colore Grigio Sport metallizzato e il classico spoiler a becco d’anatra.

Il marchio tedesco riporta in auge la Porsche 911 Sport Classic, una limited edition riservata a 1250 fortunati, che rientra nell’ambito della strategia Heritage Design. Il nuovo modello riprende gli elementi stilistici dell’iconico modello risalente agli anni ’60-’70 e della edizione precedente presentata nel 2009. La nuova vettura è già ordinabile e le prime consegne sono previste a partire dal mese di luglio, con prezzi a partire 285.863 euro.

La Porsche 911 Sport Classic si distingue per la carrozzeria larga, lo spoiler posteriore sullo stile della Carrera RS 2.7 e il tetto a doppia bombatura. Prevalgono le forme rotondeggianti, specie sul versante frontale, mentre per la verniciatura in tinta Fashion Grey si è preso ispirazione dalla prima Porsche 356. La nuova 911 Sport Classic è il primo modello del marchio con carrozzeria Grigio Sport metallizzato, ma sarà disponibile anche nelle colorazioni Nero, Grigio Agata, Blu Genziana metallizzato o Paint to Sample (colore come da campione). Ad esaltare il Dna sportivo le doppie strisce in Grigio Sport chiaro che attraversano il cofano, il tetto e lo spoiler.

Motore e sospensioni della Porsche 911 Sport Classic

Massima attenzione e cura è riservata anche agli interni, con rivestimenti in pelle bicolore a contrasto con la colorazione esterna. Il motore è un biturbo da 3,7 litri in grado di erogare 550 CV, a trazione posteriore, abbinato ad un cambio manuale a sette marce che rende la Porsche 911 Sport Classic la 911 con cambio manuale più potente sul mercato. Di grande rispetto lo scarico sportivo di serie che è stato studiato appositamente per questa edizione speciale e offre un sound unico e inconfondibile.

Ad esaltare le prestazioni concorrono anche le sospensioni di questa vettura sportiva. Il sistema PASM (Porsche Active Suspension Management), offerto di serie, offre una regolazione elettronica degli ammortizzatori che reagiscono alle variazioni dinamiche in pochissimo tempo. Inoltre l’assetto sportivo, abbinato al PASM, permette di abbassare la 911 Sport Classic di dieci millimetri.

Per i clienti che potranno aggiudicarsi uno di questi esemplari in edizione limitata è stato realizzato anche un cronografo di elevata qualità che riprende molti degli stilemi della nuova Porsche 911. Alcune caratteristiche degli interni della nuova 911 Sport Classic verranno riproposti anche nei successivi modelli che adotteranno il pacchetto Heritage Design Classic.