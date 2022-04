Red Bull, lavori fino a tarda notte: cosa hanno in serbo per la Ferrari?

Il team Red Bull Racing ha portato importanti modifiche ad Imola, in occasione della quarta tappa del mondiale 2022. I riscontri sono già stati positivi.

Helmut Marko, super consulente del team austriaco, lo aveva annunciato in settimana e la RB18 è stata aggiornata in alcune componenti per il GP dell’Emilia Romagna. I tecnici hanno lavorato duramente per consegnare nelle mani di Max Verstappen e Sergio Perez delle vetture migliorate in due aeree per fare la differenza. L’olandese, campione del mondo in carica, ha bisogno di una vettura veloce ed affidabile per fronteggiare Charles Leclerc.

L’asso della Ferrari vuole fare il vuoto in classifica piloti, dopo aver approfittato del doppio ritiro di Max nelle prime tre corse. Il principe di Monaco ha già segnato un hat trick e un grand chelem. Morale della favola, Leclerc è in fuga, mentre Verstappen è già chiamato ad una complicata rimonta, come ha ammesso lui stesso. L’asso della Ferrari ha conquistato 71 punti, distanziando George Russell a 37 e Carlos Sainz a 33. Il figlio d’arte di Jos occupa, al momento, la sesta piazza con 25 punti, alle spalle anche del suo teammate Sergio Perez e di Lewis Hamilton.

Il grave limite della Red Bull Racing è stata l’affidabilità che ha tagliato le gambe a Verstappen. Nel primo Gran Premio sono stati costretti al ritiro entrambi gli alfieri della squadra austriaca. Nonostante l’acuto di Jeddah, la classifica costruttori vede la RB alle spalle anche della Mercedes. Nonostante manchino ancora 20 Gran Premi, a Milton Keynes non c’è più tempo da perdere. Vietato compromettere altre buone sensazioni con passi falsi improvvisi. Se il campione del mondo non si fosse ritirato nei GP di Bahrain e Australia sarebbe in scia in classifica piloti del monegasco.

Le novità della Red Bull Racing in Italia

I tecnici hanno portato due grosse novità per la sfida imolese. Un aggiornamento ha riguardato l’area di raffreddamento dei freni posteriori, particolarmente sollecitati nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In Red Bull hanno portato anche una nuova splitter wing per migliorare l’aerodinamica della RB18. La Ferrari gode di un vantaggio tecnico notevole e per questo ha deciso di non portare aggiornamenti per il weekend italiano. Mattia Binotto, team principal della Rossa, ha affermato che in tempi complicati di budget cap bisogna sfruttare il timing giusto per apportare le modifiche.

L’annata è ancora lunghissima e, per ora, la F1-75 non necessita di aggiornamenti. Sono gli altri team a dover correre ai ripari. L’auto austriaca è risultata anche più pesante rispetto alla Rossa, elemento che farà la differenza nel prosieguo della stagione. La squadra ha infranto il primo “coprifuoco” dell’anno, lavorando sulle vetture oltre l’orario prestabilito. Ciò è possibile per un massimo di sei volte a stagione nella fascia oraria che inizia diciotto ore prima delle FP1 e termina quattro ore prima dell’inizio della stessa sessione.

Le preoccupazioni di Christian Horner, team principal della Red Bull Racing, e gli altri uomini della squadra, sono tutte proiettate a completare la corsa e guadagnare punti. La qualifica è andata bene per il fenomeno olandese che ha ottenuto la pole position sul bagnato, precedendo Charles Leclerc e Lando Norris. Sergio Perez si è classificato in settima posizione. Ricordiamo che ad Imola si corre la prima Sprint Race dell’anno e i piloti partiranno in gara nelle posizioni con cui si concluderà la SR. Qui trovate tutti gli orari del weekend. Sarà una sfida entusiasmante che metterà difronte, ancora una volta, Verstappen e Leclerc.