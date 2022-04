Ferrari, colpo di scena ad Imola: previsto un cambio di motore

La Scuderia Ferrari è la grande protagonista della sfida imolese. La F1-75 è la vettura migliore del lotto sin qui, ma c’è un problema su una Rossa.

La stagione della redenzione per il Cavallino Rampante è cominciata con una convincente doppietta in Bahrain. Un 1-2 schiacciante che ha annichilito la concorrenza. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno sfatato un tabù che andava avanti da due anni e mezzo. L’ultima vittoria e doppietta era datata 22 settembre 2019. I due alfieri della Rossa si sono confermati sul podio anche in occasione della sfida in Arabia Saudita, ma a vincere è stato il campione del mondo in carica Max Verstappen.

La sfida in Australia ha avuto contorni dolce amari per la Scuderia perché Leclerc ha stravinto la corsa, ma Carlos Sainz è stato costretto al primo ritiro stagionale e anche della sua carriera a Maranello. Uno zero pesante in classifica che ha avuto anche altre implicazioni. Un errore di impeto nelle retrovie, nel tentativo di recuperare posizioni dopo una pessima qualifica e partenza, lo ha portato ad esagerare con le mescole hard non ancora in temperatura. Il madrileno è finito in testacoda e ha concluso la sua corsa nella ghiaia.

Il weekend di Melbourne è stato, particolarmente, sfortunato per l’ex pilota della McLaren. Tutto è cominciato con lo sventolio di una bandiera rossa in qualifica a pochi metri da un tempone che lo avrebbe piazzato in prima fila. Carlos ha poi compromesso tutto con un errore banale nell’unico e ultimo tentativo del Q3, segnando il nono crono. Archiviata la trasferta australiana, un nuovo problema è sbucato nel venerdì imolese.

Sorpresa nel box Ferrari

Dopo aver festeggiato il rinnovo contrattuale con la Scuderia, Carlos ha avuto un brivido lungo la schiena. Il team italiano ha comunicato che il motore dello spagnolo è stato cambiato in seguito all’impatto in Australia, poiché non vogliono correre rischi con il format che prevede anche la sprint race. Il cambio Power Unit è stato fatto a fini precauzionali, scongiurando ogni possibile guaio in un fine settimana molto importante per i colori italiani.

Come riportato da Marca, due settimane fa, a seguito del ritiro nelle prime tornate del madrileno, il motore della sua F1-75 è stato analizzato, riscontrando alcuni problemi non troppo gravi. A questo punto i tecnici hanno deciso per la sostituzione in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sperando poter riutilizzare la PU sostituita ad un certo punto nel corso della stagione. Potrà essere riutilizzato nelle prove del venerdì o in gare dove il motore non è così determinante, come Monaco o Singapore.

Un motore fresco darà allo spagnolo un po’ di spunto in più, cosa che accade per via della sua maggiore potenza di compressione, a parità di mappatura con quello già utilizzato per tre Gran Premi. La Ferrari ha programmato di introdurre un upgrade al suo Superfast a partire dal Gran Premio di Spagna o nella tappa di Baku. Il pilota non avrà ad Imola alcuna penalità in griglia per il cambio del primo motore. Ecco gli orari del weekend. La regola prevede che i driver di F1 possono montare fino a tre diversi motori nel corso della stagione.