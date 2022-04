F1, Charles Leclerc anche “attapirato” dopo la rapina: ecco la sua reazione

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha ricevuto il famoso tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia. L’ “omaggio” della redazione è avvenuto per la vicenda dell’orologio.

In attesa di vedere Charles Leclerc in pista per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, l’attenzione si è spostata sullo scippo subito dal pilota della Ferrari. Il monegasco ha trascorso la Pasquetta in Italia, nella località di Viareggio, insieme ad amici e al suo preparatore atletico Andrea Ferrari. Charles ha festeggiato l’hat trick del Bahrain e il grand chelem in Australia. Due trionfi schiaccianti che lo hanno elevato al vertice della classifica piloti.

Una volta finita la cena, il giovane a bordo della sua Ferrari 488 Pista ha dato uno strappo ad Andrea Ferrari. Il personal trainer è di Viareggio e doveva prendere un bagaglio a casa, prima di dirigersi verso Maranello. Il pilota è rimasto nella sua auto, ma nel giro di pochi secondi è stato riconosciuto da un po’ di persone che si trovavano a passare in zona. La fama del campione lo precede e la sua Ferrari non è un’auto che si vede tutti i giorni. Charles è stato disponibile a firmare autografi e fare qualche selfie con i tifosi.

Nel capannello di gente sono sbucati dei malviventi che, con grande destrezza, hanno scippato il giovane del suo Richard Mille “Rm 67-02 Charles Leclerc”. L’orologio è un pezzo unico, dal valore milionario. Il pilota quando non ha trovato più sul polso il suo cronografo ha provato ad inseguire i malviventi. I ladri hanno lasciato il motorino per sparire tra gli alberi del bosco della Pineta di Ponente. Le indagini delle autorità competenti di Viareggio sono in corso, intanto Charles è stato intercettato da Striscia la notizia per una consegna particolare.

Il tapiro a Charles Leclerc

Charles, vedendo l’inviato Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, ha parcheggiato la sua Ferrari 488 Pista e ha esordito, ironicamente, con un “buongiorno. Che bella sveglia!” Il pilota della Ferrari ha ricevuto il tapiro per la vicenda del furto dell’orologio. Leclerc ha confessato: “Purtroppo hanno fatto un bel lavoro, organizzati, veloci e purtroppo è andata così. Eravamo anche a mani nude, dunque non potevo fare tanto”.

Il pilota della Scuderia ha sottolineato che l’annata è iniziata alla grande. “Sicuramente è un anno dove ci sono state solo cose positive fino ad adesso, a parte Pasquetta dove invece di cercare le uova di Pasqua, ho cercato l’orologio che è un po’ diverso però vabbè così è andata così”. Il pilota non può che essere al settimo cielo per la conquista di due successi in tre gare. CL16 si trova a suo agio sulla wing car progettata dai tecnici di Maranello e la fuga in classifica è figlia di un feeling speciale con la F1-75.

“Fino ad adesso sta andando bene. Spero veramente che qua in Italia potremmo levarci delle soddisfazioni – e in merito alla wing car Mercedes CL16 ha aggiunto – è qualcosa di strano perché si muove abbastanza, però fino adesso ce la caviamo così, dunque è meglio così”. Staffelli gli ha augurato di salire su tutti i podi del mondo. Il monegasco è stato molto gentile e disponibile, avendo accettato con filosofia il tapiro. La vicenda avvenuta a Viareggio è stata spiacevole, ma il giovane ha superato con il sorriso l’accaduto.

Ora Charles potrà concentrarsi sulla sfida di Imola. Ecco qui tutti gli orari del weekend. Il pilota vorrebbe festeggiare un altro successo in Italia dopo il trionfo di Monza 2019. Il sold out dei biglietti dimostra che il popolo ferrarista non ha alcuna intenzione di perdersi lo spettacolo. Sarà anche l’occasione per godersi la prima sprint race dell’anno che si terrà sabato pomeriggio. L’ultimo successo della Ferrari a Imola è datato 23 aprile 2006 con Michael Schumacher mattatore davanti a Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya. Un trionfo che accese la sfida tra il campione tedesco e il giovanissimo asturiano.