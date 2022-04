Sainz ha in mente un modo per festeggiare il rinnovo: promessa da brividi

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha appena rinnovato fino al 2024 il suo legame con la Scuderia Ferrari. Lo spagnolo ha un solo obiettivo nella testa.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna darà delle importanti risposte sui valori di forza della stagione. Il campionato 2022 è iniziato con delle prove d’autorità importanti della Ferrari. Ad intervallare le due vittorie di Charles Leclerc, è arrivato il successo di Max Verstappen nel Gran Premio di Arabia Saudita. Il problema per il campione del mondo in carica è che è stato costretto a ritirarsi in due corse. Ad approfittarne, in Bahrain, è stato Carlos Sainz che ha calcato il secondo gradino del podio.

A Jeddah lo spagnolo è giunto terzo, fortificando la posizione di superiorità del Cavallino in classifica costruttori. Dopo l’errore nel Gran Premio d’Australia che lo ha messo fuori gioco dopo qualche giro, Imola rappresenterà un weekend chiave per lo spagnolo. Il figlio d’arte del Matador ha firmato il rinnovo di contratto con il Cavallino e vuole rispondere con una condotta di gara esemplare. Il madrileno vuole dimostrare di essere all’altezza del principe di Monaco. Entrambi i driver della Rossa sono consapevoli che hanno un’auto da mondiale. I progressi rispetto alla passata stagione sono clamorosi.

Sainz ha dimostrato di poter tenere testa a Leclerc nel 2021, avendolo preceduto di qualche punto in classifica piloti. Ora con una vettura all’altezza del talento del monegasco, CL16 è motivato a vincerle tutte. Carlos accusa uno svantaggio di 38 punti da Charles, ma il calendario prevede ancora 20 Gran Premi. Ad Imola vi saranno altri punti in palio. Il format, infatti, prevede le qualifiche il venerdì, la sprint race il sabato e la gara la domenica. Qui trovate gli orari esatti di tutte le sessioni del fine settimana.

Imola, l’obiettivo di Carlos Sainz

Carlos vuole dimenticare l’errore commesso a Melbourne, il primo da quando ha vestito la tuta rossa. Il pilota è concentrato sul weekend sul suolo italiano ed è sembrato molto felice per il prolungamento del contratto con la Scuderia. Il suo pensiero ora è proiettato a raggiungere il primo successo in carriera in Formula 1. A Marca, lo spagnolo ha dichiarato: “Il prossimo passo è provare a vincere, come sempre. Farlo qui sarebbe il tocco finale di questo fine settimana“.

La Ferrari non vince ad Imola dal lontano 2006 quando fu Michael Schumacher il protagonista. “Vincere è ciò per cui sono entrato in F1 e il mio sogno sin da quando ero piccolo. E farlo per la Ferrari è uno dei motivi per cui mi hanno rinnovato, per continuare a provare e continuare a crescere con una squadra che, come puoi vedere, sta raggiungendo i risultati. Vedo la vittoria vicina. La macchina va bene e in Australia sembrava che si potesse dominare in modo netto. Nelle due gare precedenti è stata una lotta molto serrata con la Red Bull Racing, ecco perché forse mi ha fatto arrabbiare di più quello che è successo, perché stavo facendo bene ed ero a mio agio. Ho chiaro i punti in cui dobbiamo migliorare e dobbiamo continuare a girare“.

Al termine di una seconda brillante stagione con la McLaren, in molti dubitarono della sua scelta di trasferirsi a Maranello. Carlos Sainz non ha mai dubitato delle potenzialità del suo team. Lo spagnolo ha sottolineato che il meglio deve ancora venire. “Vediamo dove siamo tra tre o quattro anni. Continuo a pensare di essere campione, non c’è altro obiettivo”.

Sainz è al settimo cielo dopo il prolungamento contrattuale con la Rossa. “Il fatto è che mi sono assicurato altri due anni, che saranno quattro in totale con i due che ho, nella migliore squadra della storia, la più mitica, puoi immaginare quanto sono felice. Vincere a Imola sarebbe il tocco finale perfetto per il rinnovo, ma preferisco non pensarci e pensare solo a ciò che devo migliorare, che è ciò che alla fine mi farà vincere. Penso che se mi hanno rinnovato è perché pensano che io stia dando una mano. Cerco di dare tutto quello che posso perché la squadra vada avanti. Mi sento riconosciuto in Ferrari“, ha assicurato lo spagnolo.