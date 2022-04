Carlos Sainz, guerra in famiglia: la Ferrari è avvisata

Carlos Sainz Junior, alfiere della Ferrari, ha prolungato il suo contratto con la Scuderia fino al 2024. Ecco cosa sta succedendo in famiglia.

Carlos Sainz Junior è figlio di una leggenda del Motorsport. Suo padre ha fatto la storia del Rally, riuscendo a vincere due titoli mondiali. La passione per le auto rappresenta da sempre il fulcro della famiglia Sainz e ciò può portare anche ad una competizione interna. Carlos è cresciuto ammirando le gesta di un padre campione. La carriera di Carlos Sainz Cenamor è iniziata nel 1980, all’età di 18 anni. Dopo diversi successi in patria, debuttò nel campionato mondiale, al volante di una Ford Sierra nel Rally di Portogallo.

All’epoca il Rally era seguitissimo quasi quanto la Formula 1. I campioni erano acclamati e conosciuti in tutto il mondo. Sainz fu scelto dalla Toyota per lottare per la corona iridata. Lo spagnolo dovette vedersela con avversari molto ostici, come le Lancia Delta di Biasion e Kankkunen. Sulla Celica conquistò il suo primo titolo mondiale nel 1990 e riuscì a ripetersi nel 1992. Proprio come il figlio in F1, il madrileno cambiò diverse squadre, gareggiando anche con la Lancia, la Subaru, la Ford e la Citroen.

Carlos Junior ha già corso con quattro team in appena otto anni di Formula 1. Il ventisettenne ha iniziato nella squadra junior della Red Bull Racing, la Toro Rosso, affiancando Max Verstappen. Il pilota si fece notare dalla Renault e decise di cambiare aria. Dopo due ottime stagioni con la squadra francese, si legò con un biennale alla McLaren, dove ottenne i suoi primi podi. Le brillanti performance con il team di Woking attirarono l’interesse della Scuderia Ferrari che lo selezionò a fine 2020 per sostituire il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

La rivalità in famiglia Sainz

La carriera del papà del pilota della Rossa è proseguita con ben tre successi nella Dakar. Le edizioni vinte della Dakar gli valsero lo sponsor della Red Bull. La nota bevanda austriaca, presente dal 2005 in Formula 1, diede lo slancio iniziale alla carriera di Carlos Junior nella categoria regina del Motorsport. Lo spagnolo, infatti, faceva parte dell’Academy della RB. Oggi le cose sono radicalmente cambiate, diventando il primo rivale della team austriaco. Nel 2022 la Ferrari è tornata a fare la voce grossa, battagliando proprio con la Red Bull Racing per le vittorie.

Per ora i risultati sono andati a favore degli alfieri della Rossa. Sainz e Leclerc hanno conquistato, complessivamente, cinque podi sui sei disponibili nelle prime tre gare. Carlos è arrivato secondo in Bahrain, terzo in Arabia Saudita ed è stato costretto al primo ritiro da quando è arrivato a Maranello nel Gran Premio d’Australia. Un errore di foga nelle retrovie, nel tentativo di recuperare posizioni al via, lo ha portato ad esagerare con le gomme dure ancora fredde ed è finito nella ghiaia. Proverà a rifarsi ad Imola, sognando la prima vittoria in carriera nella categoria regina del Motorsport.

Carlos può fare sempre affidamento sull’appoggio di suo padre. In quanto allo sponsor il figlio del Matador non renderà le cose facili al padre, dato che darà tutto se stesso per far perdere il mondiale al team austriaco, sperando di festeggiare alla fine della stagione il suo primo grande traguardo in carriera. Suo padre, sessant’anni, è stato autore di imprese storiche. L’ultima vittoria della Dakar è giunta nel 2020. Non a caso è stato soprannominato il Matador e ha ricevuto il sostegno dello sponsor della bevanda austriaca che accompagna la carriera dei più influenti sportivi al mondo.

Carlos ha ereditato da suo padre la disciplina e la passione per lo sport in generale. Il giovane si augura di ripetere le imprese del padre in una categoria molto diversa dall’off-road. Sainz Cenamor ha ricevuto la medaglia d’oro dell’Ordine Reale del Merito Sportivo. E’ cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale ed è stato omaggiato con il premio Principessa delle Asturie per lo sport. Un campione molto amato in Spagna e rispettato in tutto il mondo. Carlos Sainz Junior ha ancora una carriera molto lunga davanti a sé e proverà a vincere la sua prima gara in carriera in F1, magari proprio davanti alle Red Bull.