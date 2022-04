Ferrari svela la 296 GTS: il ruggito della nuova spider è da brividi (VIDEO)

La 296 GTS è l’ultimo gioiello della casa italiana. Le linee sono inconfondibilmente Ferrari, così come il V6 che permette una accelerazione impressionante.

Il teaser di qualche giorno fa aveva anticipato il design laterale del nuovo bolide spider di Maranello. Finalmente sono state rilasciate le prime immagini della nuova 296 GTS, l’ultimo capolavoro prodotto dalla Ferrari. Le innovazioni tecnologiche in atto stanno portando il marchio fondato da Enzo Ferrari verso nuove frontiere, ma il focus rimane sempre sulla storia dei modelli che incarnano al 100% il DNA delle storiche sportive scoperte della casa italiana.

Ben presto arriveranno modelli che sconvolgeranno il listino delle Rosse con il lancio del primo SUV o meglio FUV (Ferrari Utility Vehicle) denominato Purosangue. Sarà forse ancor più impressionante la presentazione della prima vettura sportiva full electric del brand italiano, che non ha nessuna intenzione di rimanere indietro nella sfida green che attende l’Automotive nei prossimi anni. In avvicinamento alla fatidica data del 2035 che segnerà la fine, in alcuni Paesi, del traffico dei motori endotermici, possiamo ammirare ancora bolidi old school.

Dato che mancano ancora 13 anni alla deadline dei motori a combustione, meglio godersi al meglio le ultime stagioni con il vento tra i capelli, comodamente seduti in una stratosferica Ferrari, con il sound meraviglioso di un motore V6 da 830 CV (610 kW) complessivi, con una coppia massima di 740 Nm. La 296 GTS è equipaggiata con un motore ibrido plug-in, e una piccola batteria da 7,45 kWh consente alla supercar di viaggiare in modalità elettrica fino a 25 km. L’auto, in modalità elettrica, raggiunge i 135 km/h, ma è dopo che inizia il bello.

Le performance della Ferrari 296 GTS

Partendo dalla linea aggressiva della GTB, i tecnici di Maranello hanno elaborato il modello spider che permetterà ai primi fortunati di godersi una primavera e una estate con il vento tra i capelli. Le prestazioni della Ferrari 296 GTS promettono di scompigliare ogni acconciatura. Il motore benzina 6 cilindri a V di 120 gradi con una cilindrata di 2,9 litri eroga 663 CV (488 kW) a cui si aggiungono i 167 CV (123 kW) della parte elettrica. Il cambio, doppia frizione a 8 rapporti, è una meraviglia. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi. Lo 0 a 200 km/h, partendo da fermi, si raggiunge in 7,6 secondi.

La velocità massima della 296 GTS è di 330 km/h. L’eManettino ha quattro posizioni: eDrive, Hybrid, Performance e Qualify. Il guidatore può selezionare facilmente la modalità con cui desidera guidare, con il passaggio dalla modalità elettrica a quella ibrida. Già disponibile l’allestimento Assetto Fiorano che presenta materiali leggeri, una nuova livrea e modifiche aerodinamiche per rendere la GTS un animale da pista. Il peso si abbassa di 8 kg e la supercar può contare su un carico di 360 kg a 250 km/h.

La grande novità è rappresentata dal tetto rigido retrattile (RHT), più leggero e compatto di una capote tradizionale. Il tetto rigido si apre e si chiude in soli 14 secondi. L’operazione può essere effettuata fino ad una velocità massima di 45 km/h. Il tetto ripiegabile si divide in due porzioni poste sopra la parte anteriore del motore, salvaguardando le caratteristiche di dissipazione di calore e l’equilibrio di design. La libidine è l’inserimento di un pannello in vetro nella parte posteriore che permette di osservare il mitico motore del Cavallino Rampante.

Il sistema brevettato Hot Tube consente ai passeggeri di ascoltare il suono del motore, anche con il tettuccio aperto. Il risuonatori di scarico sono una delle ultime innovazioni pensate per veri appassionati. L’auto nasce dal grande lavoro dei tecnici in galleria del vento che hanno curato nei minimi dettagli l’aerodinamica della 296 GTS. Lo spoiler attivo, d’ispirazione della LaFerrari, è integrato nel paraurti posteriore per generare un alto livello di carico verticale posteriore.

Il telaio è stato concepito per assicurare rigidezza torsionale e flessionale. L’auto è più pesante della sorella coupé di 70 chili. La Ferrari 296 GTB, sulla bilancia, pesa 1.470 kg, mentre la GTS arriva a 1.540 kg. Il sistema di raffreddamento dei freni, sviluppato sulla base delle pinze freni Aero della SF90 Stradale, garantisce il massimo piacere di guida. Gli interni sono curatissimi e sportivi, proprio come le linee esterne dell’auto. Alzate il volume e godetevi il sound della nuova spider Ferrari.