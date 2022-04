Ferrari, in arrivo un nuovo modello: spunta fuori il primo dettaglio

A Maranello i tecnici sono al lavoro per il lancio di un nuovo modello Ferrari che verrà svelato il 19 aprile. L’attesa si fa spasmodica dopo la presentazione del teaser.

L’uscita di un nuovo modello del Cavallino Rampante è sempre un momento magico per gli appassionati delle supercar. La Ferrari tra pochissime ore svelerà la new entry nella gamma e i primi dettagli iniziano ad emergere sui canali social. La casa modenese ha pubblicato le linee essenziali della fiancata che lasciano gli amanti delle quattro ruote con l’acquolina in bocca. Le forme sono semplici in un contrasto di colori che porta subito al pensiero di una vettura scoperta.

L’arrivo di una versione spider della 296 Gtb è atteso da tempo e tutto lascia pensare che si tratti del nuovo modello scoperto della casa modenese. La Rossa prepara la sorpresa, come recita la didascalia che accompagna l’immagine, e il tempo stringe. La prima Ferrari con tecnologia ibrida plug-in equipaggiata con il V6 2.9 l bi-turbo da 663 cavalli a cui si affianca l’unità elettrica da 167 cavalli, avrà una variante scoperta.

Non si può, certamente, escludere ai priori un modello special. La Rossa ha presentato diverse one-off. Si tratta di modelli esclusivi partoriti dal programma Progetti Speciali e pensati per le specifiche esigenze di clienti selezionati. Tutto è elaborato sui desideri dell’acquirente che diventa proprietario di un modello prodotto in esemplare unico. Ciascuna vettura viene progettata dal team di designer del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Difficile che la Ferrari, dopo la Daytona SP3 che ha affiancato Monza SP1 e Monza SP2, presenti un altro modello few off in versione limitata o della famiglia Icona.

Ferrari, il misterioso teaser

I fan della Rossa stanno godendo dei risultati in pista della squadra corse e osservando le trasformazioni epocali che sta vivendo l’industria dell’Automotive. Il lancio del primo SUV di Maranello, o meglio FUV (Ferrari Utility Vehicle) chiamato Purosangue rappresenta già una rottura con un passato improntato sull’esclusività di auto sportive senza compromessi. Il compromesso spera di raggiungerlo il brand italiano, attirando quella fetta di mercato che ha investito sulla Lamborghini Urus. Ecco le foto spia circolate in rete della Purosangue.

Oltre al lancio di una 4×4, ci si prepara ad accogliere nei prossimi tempi la prima Ferrari full electric. Se il futuro è a zero emissioni, la casa italiana vuole continuare ad avere un ruolo di primo piano. In molti hanno storto il naso all’allargamento della gamma del Cavallino con modelli che non incarnano il DNA storico della Ferrari, ma i tempi cambiano e chiunque sarà costretto a adeguarsi con il passaggio alle batterie, Porsche docet.

La Ferrari, intanto, prepara una bella sorpresa con il lancio di una sportiva dal design sinuoso, come emerge dal teaser pubblicato sui canali social. La silhouette della spider anticipa la data del 16 giugno, in cui si terrà il Capital Markets Day, vetrina adeguata per svelare la versione definitiva del SUV Purosangue. C’è fermento in queste ore, aspettando con eccitazione le importanti novità del brand più noto al mondo.

Il messaggio “we have a surprise for you. Don’t miss it on April 19th”, abbiamo una sorpresa per voi. Non perdetevela il 19 aprile, lascia una suspense clamorosa. Il dettaglio porta ad una conclusione: le linee della fiancata sono quelle di una vettura scoperta, come emerge dalla mancanza del tetto con l’imponente presa d’aria laterale. Rispetto alla versione coupé, la vettura presenterà un posteriore differente per ospitare il tetto rigido ripiegabile elettricamente. Il teaser che vedete in basso accresce l’hype e a Maranello sono maestri nel creare la giusta curiosità a poche ore dal lancio.