F1, atmosfera Red Bull incandescente: ecco cosa pretende Verstappen

Max Verstappen ha iniziato la stagione come pochi campioni del mondo hanno fatto prima. La vittoria in Arabia Saudita rappresenta solo una consolazione.

L’ira funesta del pelide Max non si arresta. Il campione del mondo in carica avrebbe voluto confermarsi al vertice, dopo l’exploit della passata stagione. Il figlio d’arte di Jos senza i ritiri in Bahrain e Australia sarebbe in scia di Charles Leclerc in classifica piloti. La RB18 è un’auto complessa e molto estrema, ma in termini di prestazione il successo a Jeddah ha dimostrato che è l’unica vettura ad effetto suolo, al momento, in grado di contendere la vittoria alla Ferrari F1-75.

La F1 si prepara al primo appuntamento stagionale europeo. Imola è pronta a tingersi di rosso per la quarta gara della stagione. Ecco qui gli orari del weekend. In uno scenario che si appresta ad essere molto favorevole alla Rossa, l’olandese della Red Bull Racing dovrà provare a completare la corsa, prima di tutto, e portare a casa punti pesanti. Il doppio zero in due delle prime tre uscite stagionali ha stravolto i piani del ventiquattrenne che sarà costretto ad una difficile rimonta.

Charles Leclerc si è dimostrato maturo e bravo nella gestione di tutti i frangenti delle prime corse. Il monegasco ha celebrato un hat trick e un grand chelem, rispettivamente, in Bahrain e Australia. In classifica piloti, Charles Leclerc è salito a 71 punti, precedendo George Russell a 37 e Carlos Sainz a 33. L’olandese della Red Bull Racing è scivolato in sesta posizione, fermo a quota venticinque punti, alle spalle anche del suo compagno di squadra Sergio Perez e del rivale Lewis Hamilton.

Le ragioni del nervosismo di Max Verstappen

Passare da un’auto super performante e affidabile come la RB16B ad una vettura piena di problemi come la RB18 non deve essere facile. Max sta perdendo la pazienza e ha lanciato un grido d’allarme al termine del Gran Premio d’Australia. Il campione del mondo ha dichiarato: “Ci stiamo ritirando troppo e questo non va bene. L’affidabilità sta già segnando il campionato, siamo molto lontani dalla Ferrari e sarà davvero molto difficile rimontare”. Verstappen ha bisogno di un’auto affidabile per provare a riagguantare Leclerc.

Max, a Melbourne non ha mai avuto la concreta possibilità di impensierire il monegasco. Quest’ultimo ha dimostrato di averne di più ad ogni ripartenza dietro la Safety Car. La Red Bull, invece, ha sofferto di graining ben prima dei problemi tecnici sopraggiunti nella parte finale della corsa. La Ferrari è scappata così a quota 104 punti, davanti a Mercedes a 65 e Red Bull Racing a 55. Ad infastidire l’olandese è anche l’immobilismo della squadra con sede a Milton Keynes. Il pilota olandese pretende un cambio di passo d’ora in avanti, ma non sarà facile.

Il team austriaco sembra entrato in un vortice negativo. Max Verstappen sente una forte pressione per dover dimostrare a tutti che il mondiale scorso non è arrivato grazie agli errori dell’ex direttore di gara Michael Masi. Helmut Marko, all’emittente austriaca ORF, ha dichiarato: “Speravo che vincere il titolo lo avrebbe rilassato, ma probabilmente ha bisogno di un altro Mondiale vinto per non sentire la pressione”. La Red Bull dovrà presto fornirgli un’auto affidabile, altrimenti potrebbe scoppiare il putiferio.

“Se non ricominciamo a vincere presto, diventerà davvero una bomba a orologeria“, ha commentato Marko sulle colonne di GPBlog. Max, secondo il consulente della Red Bull Racing, deve ritrovare fiducia nell’assetto della sua wing car. Il suo stile di guida estremo può risultare controproducente quest’anno e così si spiegherebbe anche il passo in avanti di Sergio Perez che, soprattutto in qualifica, ha ridotto il gap dal campione olandese. Il pilota, dopo l’ennesimo ritiro, ha discusso con il team per cercare di capire cosa fosse andato ancora storto in Australia. Max pretende dei netti miglioramenti già a partire da Imola, la sua pazienza ha un limite.