Superbike Assen 2022: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8

Mondiale Superbike 2022, round Assen: orari diretta TV e streaming su Sky e TV8 di Prove Libere, Superpole e Gare in programma al TT Circuit.

La Superbike tornerà in pista nel prossimo weekend e andrà in scena ad Assen. Dopo un primo round avvincente ad Aragon, c’è grande attesa di vedere cosa succederà in Olanda.

Alvaro Bautista si presenterà al TT Circuit come leader della classifica mondiale, grazie a due vittorie e un secondo posto conseguiti al Motorland. Solo 3 i punti di vantaggio su Jonathan Rea, in sella a una Kawasaki che appare migliore rispetto al 2021.

Tre volte terzo in Spagna, invece, Toprak Razgatlioglu. Il campione in carica spera di potersela giocare più di quanto fatto ad Aragon, dove effettivamente la sua Yamaha ne aveva meno di Ducati e Kawasaki. Sarà interessante vedere se altri piloti riusciranno a inserirsi nella lotta tra i “fantastici tre”.

Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli sono due candidati, ma attenzione anche ad altre eventuali sorprese. Un altro italiano da tenere d’occhio è Axel Bassani con la Panigale V4 R del team Motocorsa. Difficile prevedere, invece, cosa faranno i rider di Honda e BMW. Scott Redding è stato un disastro al Motorland.

Superbike Assen 2022: programma e orari diretta tv e streaming

Quella di Assen è certamente una pista che piace molto a Rea. L’anno scorso ha fatto tripletta di vittorie e molte volte ha trionfato lì. Anche ai tempi della Honda ha vinto delle manche (cinque). Il sei volte campione del mondo Superbike potrebbe essere il favorito del weekend.

Bautista, però, gli darà del filo da torcere. Nel 2019, al suo esordio nel Mondiale SBK, vinse sia Gara 1 che Gara 2 (Superpole Race non disputata causa pioggia). Ora lui e la Panigale V4 R non sono dominanti come allora, però lo spagnolo sarà sicuramente tra i protagonisti del weekend. E anche Razgatlioglu dirà la sua. Lo scorso anno fece due terzi posti e poi in Gara 2 venne steso da Garrett Gerloff al via.

Il round Superbike di Assen potrà essere visto in diretta TV su Sky Sport Action (canale 206). Gara 1 e Gara 2 saranno live anche sul canale in chiaro TV8. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go, NOW e il sito ufficiale TV8.it.

Venerdì 22 aprile 2022

10:30 FP1

15:00 FP2

Sabato 23 aprile 2022

11:10 Superpole

14:00 Gara 1

Domenica 24 aprile 2022

11:00 Superpole Race

15:15 Gara 2