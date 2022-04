Jorge Lorenzo dà una scadenza a Marquez: rivelazione anche su Ducati

Dopo il test di Monza Jorge Lorenzo fa una lucida analisi della situazione in MotoGP, dal ritorno di Marc Marquez alle indiscrezioni di mercato.

Jorge Lorenzo ha chiuso la sua carriera in MotoGP alla fine del 2019, dopo una stagione difficile in sella alla Honda e costellata di infortuni che lo hanno spinto alla decisione. Dopo un 2020 impegnato a singhiozzo come collaudatore Yamaha si è cimentato nei panni del commentatore sul suo canale YouTube e dal 2022 sarà inviato di Dazn in occasione di diversi Gran Premi.

Di pochi giorni fa il suo nuovo impegno nella Carrera Cup al volante di una Porsche 911 GT3 con cui ha già svolto alcuni test, l’ultimo a Monza, ed è in piena fase di apprendimento. Trova un ambiente meno stressante e dovrà potrà riassaporare l’adrenalina della velocità e la competizione, senza dover correre troppi rischi, ma pur sempre con l’obiettivo di vincere. Nel test ufficiale di Monza ha rimediato un distacco di due secondi dai migliori, ma il maiorchino ha appreso i primi trucchi della categoria ed è pronto al primo round di Imola in programma agli inizi di maggio.

L’analisi di Jorge Lorenzo sulla MotoGP

In una lunga intervista concessa a Motorsport.com Jorge Lorenzo ha fatto anche un’analisi di ciò che sta accadendo nel campionato del mondo di MotoGP, dove Marc Marquez è ritornato a spingere dopo l’ennesimo infortunio. “Anche dopo tante ricomincia sempre al limite, ad Austin stava per cadere tre o quattro volte ma lui ha continuato ad andare forte. Da questo punto di vista è un pilota unico”.

Anche il pentacampione ha riportato molti infortuni con le due ruote. Nel 2019 sono stati proprio gli incidenti a spingerlo a dire addio al Motomondiale. “Tante cadute non fanno bene al fisico e alla mente e l’età è un fattore altrettanto importante. Un conto è se cadi a 20 anni, un altro a 30. E Marc si sta avvicinando ai 30 anche se ha davanti a sé almeno altre cinque stagioni…”.

Infine Jorge Lorenzo azzarda anche un pronostico di mercato o forse ha notizie che molti non hanno essendo dell’ambiente. Secondo il pilota di Maiorca Jorge Martin potrebbe avere già firmato con Ducati factory per il prossimo anno. “Secondo me Martin sarà pilota ufficiale e forse ha già firmato… Viceversa, se non fosse così sarà dura per lui contro Bastianini. Spero per Martin che abbia già firmato”.