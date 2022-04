F1, clamorosa notizia: il Circus potrebbe sostituire una gara storica

Il mondiale di F1 è appena tornato a Melbourne, ma questa gara potrebbe essere a rischio per il futuro. Ecco i piani del Circus.

Nel 2022, la F1 affronterà la stagione più lunga della propria storia, con una calendario che prevede la bellezza di 23 gare. Attualmente, ne è stata persa una a causa della cancellazione del Gran Premio di Russia, con una seconda prova a Singapore che pare essere l’alternativa più plausibile.

Il Circus è tornato in quel di Melbourne la scorsa settimana, dopo ben due anni di assenza a causa del Covid-19. La prova australiana esiste da tantissimi anni, ma le prime edizioni vennero disputate ad Adelaide, ricordata per il clamoroso finale del 1994 che diede il titolo a Michael Schumacher dopo il contatto con Damon Hill.

Dal 1996, la F1 si è spostata a Melbourne, sullo splendido tracciato di Albert Park che è uno dei più amati dagli appassionati. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, la gara nella capitale del Victoria sarebbe però a rischio per i prossimi anni, e potrebbe essere rimpiazzata da un appuntamento a Sydney.

F1, Sydney potrebbe sostituire Melbourne

Secondo quanto riferito, l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, avrebbe fatto una visita segreta a Sydney nella settimana del Gran Premio d’Australia, come parte degli sforzi della città per strappare la gara a Melbourne . L’ex team principal della Ferrari è stato invitato da “membri di spicco del governo statale del Nuovo Galles del Sud“.

Tali personaggi sarebbero coinvolti nel piano per portare via la gara dall’attuale ospite prima che il suo contratto con la F1 vada in scadenza nel 2025, secondo quanto riportato anche da vari quotidiani australiani. Il rapporto afferma che la visita di Domenicali è stata “avvolta nel segreto ed impantanata in un groviglio di accordi da non divulgare” e faceva parte di “un’offensiva di fascino accuratamente calibrata“.

Se Sydney dovesse avere successo, l’articolo afferma che la gara potrebbe essere disputata su un circuito che serpeggia attraverso il quartiere centrale degli affari della città, che presenta monumenti famosi in tutto il mondo come l’Opera House e l’Harbour Bridge. Un’altra possibilità vedrebbe l’evento che si terrà a Penrith, nell’estremo ovest della città. La pista esistente più adatta a Sydney per una gara del Circus si trova ad Eastern Creek, a circa 35 km a ovest del centro cittadino.

Melbourne ha firmato un nuovo contratto con Liberty Media nel 2019, con l’accordo che prevede che la gara si terrà lì almeno fino al 2025. La città dello stato del Victoria era riuscita a strappare il GP ad Adelaide ed ha ospitato la gara per la prima volta nel 1996.

Da tempo si vocifera che Sydney volesse dare al suo rivale meridionale un assaggio delle proprie capacità di negoziare, e sembra essere proprio questo il caso.

Più di recente, il Premier del Nuovo Galles del Sud, Dominic Perrottet, ha appoggiato la richiesta di spostare la gara a Sydney nel dicembre dello scorso anno. Alcuni rapporti sono emersi per la prima volta in ottobre, sostenendo che il suo governo stava tenendo “colloqui delicati e di alto livello” sulla fattibilità di ospitare la gara su un circuito cittadino in stile monegasco attraverso il quartiere centrale degli affari.

“Abbiamo la città più grande non solo nel paese, ma nel mondo”, ha detto Perrottet. “E seriamente, perché la F1 dovrebbe rimanere a Melbourne quando potrebbe arrivare qui? Quindi pensiamo che avremo una possibilità di giocarcela per avere una gara a Sydney, ma non è solo la F1, sono i principali eventi in tutto il paese ed in tutto il mondo che stiamo cercando“.

Ovviamente, i tifosi non prenderebbero molto bene questa notizia, dal momento che Melbourne è una città adorata anche dai piloti e dalle squadre. La speranza è che il futuro confermi l’appuntamento nello stato del Victoria, che ogni anno attira centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.