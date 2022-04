Chi ha fatto la Ferrari F1-75? Ecco i segreti dietro la monoposto di Leclerc

La Ferrari F1-75 è un capolavoro italiano costruito dai tecnici a disposizione di Mattia Binotto. Ecco di chi si tratta con precisione.

La stagione di F1 targato 2022 ci sta regalando un avvio da sogno per la Ferrari e tutti i suoi tifosi. Charles Leclerc è in fuga nel mondiale con 71 punti conquistati su 78 disponibili, frutto di due vittorie, un secondo posto, tre giri veloci e due pole position, con il Cavallino a +39 sulla Mercedes e +49 sulla Red Bull tra i costruttori.

Con questa situazione di classifica, il mondiale sbarca ad Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, dove la F1-75 vuole continuare ad esaltare i propri tifosi. Per la gara di domenica 24 aprile si attende il tutto esaurito, un dato che fa molto riflettere considerando quelli che erano stati gli ultimi anni di Imola, in cui la Ferrari dominava.

I trionfi della nuova Rossa hanno convinto la gente ad acquistare i tagliandi per quella che sarà una fantastica festa dello sport, nella consapevolezza che la Rossa arriverà ad Imola da grande favorita. Le caratteristiche tecniche della pista sorridono a questa monoposto, che ha dimostrato di poter fare un’enorme differenza nelle curve di media e bassa velocità, che sono presenti in gran quantità sulle rive del Santerno.

Il progetto della F1-75 è partito con grande anticipo rispetto alla concorrenza, nella consapevolezza che Red Bull e Mercedes potevano contare su una superiorità troppo marcata per impensierirle nel 2021. L’entourage diretto da Mattia Binotto ha così puntato tutto sulle vetture ad effetto suolo, tirando fuori una macchina che si è da subito dimostrata competitiva ed affidabile.

Leclerc è il perfetto profeta di questa Rossa, con Carlos Sainz che dopo un buon esordio è venuto meno in Australia, al termine di un week-end condito da sfortuna ed errori. Binotto si attende una pronta reazione da parte dello spagnolo già da Imola, dove corse un’ottima gara la passata stagione.

Ferrari, ecco chi sono i progettisti della Rossa

La Ferrari F1-75 è frutto della mente di coloro che tutti avrebbero voluto vedere licenziati negli ultimi due anni, visti gli scarsi risultati della SF1000. Il 2020 è stato un anno drammatico, e tra i tifosi si era diffuso un giustificato malcontento, che portò a richiedere le dimissioni dello stesso Mattia Binotto e di tutto il suo staff.

L’ingegnere di Losanna è stato però bravissimo nel tenere compatto tutto il gruppo, puntando su un gran numero di tecnici italiani. Il progetto della F1-75 è firmato da un cospicuo numero di persone, tra cui spiccano Enrico Cardile, David Sanchez, Enrico Gualtieri, Fabio Montecchi, Diego Ioverno, Tiziano Battistini, Marco Adurno e Diego Tondi.

Cardile è approdato in Ferrari nel 2016 come capo dello sviluppo aerodinamico, per poi divenire responsabile del progetto del veicolo. In seguito è diventato capo dell’aerodinamica e project manager del veicolo, ma nel luglio 2020, dopo una ristrutturazione dell’organigramma tecnico, Cardile è stato posto a capo di un nuovo dipartimento di sviluppo delle prestazioni. Dal 2021 è il responsabile dell’area dell’ingegneria dei telai.

Sanchez è invece l’Head Vehicle Concept del Cavallino, dopo essere stato anche capo degli aerodinamici sin dal 2016. Gualtieri è il capo del reparto power unit, ed è sua la firma principale sul fantastico Superfast, il nuovo motore che ha permesso anche ad Alfa Romeo Racing ed Haas di compiere un notevole passo in avanti rispetto alla passata stagione.

La nuova unità propulsiva, specifica 066/7, può contare su una coppia mostruosa, che la rende la miglior monoposto in trazione. Attualmente, si vocifera che non tutta la potenza a disposizione sia ancora stata sfruttata, e quando gli ingegneri decideranno di sfoderare tutti a cavalli, per la concorrenza le cose si complicheranno ulteriormente. Un progetto eccezionale questo della nuova Rossa, in gran parte firmato da italiani che ci rendono orgogliosi dei nostri colori.