Bugatti Veyron, sembra l’originale ma è un modellino: prezzo folle

Amalgam Collection propone una replica della Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport ad un costo esorbitante. I dettagli sono veramente fedeli all’originale.

Il marchio Bugatti è riconosciuto come uno dei più lussuosi e costosi al mondo e il suo modellino non è da meno. Alcuni esemplari, ridotti in scala, possono arrivare a costare cifre molto elevate. Per i collezionisti rappresentano dei veri e propri gioiellini da tenere custoditi in casa, magari sotto una teca di vetro per evitare anche che possano prendere polvere.

Quando non ci si può consentire un’auto di lusso in misura originale, ma si vuole ammirare la loro bellezza stilistica un modellino accurato rappresenta la soluzione migliore. Ci sono tantissimi marchi che producono riproduzioni in scala minore delle auto tradizionali e ciò che si apprezza è il lato artigianale dell’opera.

La riproduzione dei dettagli può essere molto fedele e in certi casi gli artigiani inseguono la ricerca della perfezione. I modellini partono da misure di qualche centimetro fino a riproduzioni che sono costruite per calarsi nell’abitacolo delle vetture. Il marchio francese Bugatti, dal nome del suo creatore Ettore Bugatti, è tra quelli più riprodotti in scala al mondo, anche grazie alle linee straordinarie delle vetture francesi. La fama del brand deriva anche dai record di velocità dei modelli di punta.

Modelli come la Bugatti EB 110, la Veyron e la Chiron sono entrati nella storia. Le performance spaventose delle hypercar hanno giustificato il costo milionario, ridefinendo i paradigmi del passato. Ettore Bugatti fondò nel 1909 a Molsheim, un comune francese di 10.000 abitanti nel dipartimento del Basso Reno, il marchio iconico. A partire dal 1988 la casa francese è di proprietà del gruppo tedesco della Volkswagen che ha saputo tenere in alto il nome di Bugatti.

Bugatti, prezzi da capogiro

Un facoltoso cliente Bugatti può personalizzare l’auto a suo piacimento, scegliendo tra optional da sogno. Ogni fantasia viene soddisfatta, ma neanche gli acquirenti del modellino speciale Amalgam Collection, non rimarranno delusi. La più nota casa di repliche al mondo ha progettato in scala 1:8 una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, con carrozzeria targa. Preparatevi ad un prezzo sostenuto perché sono stati prodotti soli 99 esemplari e il costo di partenza non è alla portata di tutti i collezionisti.

Il modellino è completamente prodotto a mano. La casa francese ha lanciato una partnership con la Amalgam per rendere la replica quanto più fedele possibile all’originale. I dettagli sono così simili alla Veyron 16.4 Grand Sport originale da confondere anche i suoi possessori. Ogni materiale e finitura non ha nulla da invidiare a quella creata nella factory francese di Molsheim.

La ricerca della perfezione è talmente elevata da lasciare senza fiato. L’uso del progetto CAD originale ha permesso la realizzazione di un gioiello. Le vetture vengono scansionate a livello digitale per una riproduzione accurata al 100%. Le tecniche moderne permettono una lavorazione da pelle d’oca. L’edizione limitata della Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport è proposta in tre diverse colorazioni: bianco con interni caffè, nero con interni arancioni e blu con interni cognac. La base di partenza supera i 12.000 euro.

La versione bianca è andata subito a ruba, ma non è finita qui. Amalgam ha prodotto una replica della Veyron 16.4 Grand Sport Venet, a partire da 18.237 dollari. In pratica questo modello costa più di tante auto tradizionali. Questa edizione special di 16.500 euro supera di gran lunga il prezzo di una Fiat Panda. Il lusso si paga a caro prezzo, a prescindere dalle dimensioni. Potete ammirare in basso i dettagli del modellino Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport blu con interni cognac.