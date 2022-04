Leclerc trionfa in Australia: arriva il messaggio di Stoner (FOTO)

Anche Stoner ha voluto congratularsi con Leclerc per la vittoria conseguita a Melbourne: l’ex pilota MotoGP ospite speciale del weekend.

È stato Charles Leclerc il trionfatore del Gran Premio d’Australia di F1. Un successo più che meritato, dato che il pilota Ferrari ha dominato la gara dall’inizio alla fine. Partito dalla pole position, è stato bravissimo a gestire ogni situazione.

Solamente al momento delle ripartenze dopo la Safety Car, in particolare dopo la seconda uscita per l’incidente di Sebastian Vettel, il monegasco ha rischiato di essere superato. Ma anche in tale occasione è stato abile ad evitare che Max Verstappen, poi ritiratosi per un problema alla sua Red Bull, lo sorpassasse.

Una prestazione da campione quella del driver ferrarista, saldamente in testa alla classifica generale. Dopo il weekend di Pasqua arriverà la settimana che culminerà con il GP di Imola, dove le tribune saranno piene di tifosi che sognano una vittoria della Rossa in Italia.

F1 GP Australia 2022: Stoner si congratula con Leclerc

Leclerc è stato fenomenale sia in qualifica che in gara e non era affatto scontato stare davanti a una Red Bull che sulla carta poteva avere qualche vantaggio sul dritto. Invece, in Australia la Ferrari F1-75 si è confermata una monoposto super competitiva e il monegasco l’ha guidata al meglio.

Tra coloro che hanno assistito a Melbourne alla vittoria di Charles c’è anche Casey Stoner, che sabato ha consegnato al pilota il trofeo Pirelli per aver realizzato la pole position. Dopo esserci goduto le Qualifiche, il due volte campione MotoGP ha guardato anche la gara e ha avuto modo di apprezzare la performance del ferrarista.

Stoner sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato delle foto che lo raffigurano presso il circuito, in particolare con Leclerc e Sainz. Nel post ha seguito il seguente messaggio: “Bello avere di nuovo il motorsport in Australia. Congratulazioni Charles e Ferrari“.

L’ex pilota è originario di Southport, che rispetto a Melbourne si trova a nord-est a circa 2 ore di volo dalla città nella quale si è disputato il gran premio di Formula 1 in questo fine settimana. Sicuramente non mancherà quando anche la MotoGP farà tappa in Australia, a Phillip Island, a ottobre.