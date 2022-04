Superbike Aragon, classifica Superpole Race: Bautista is back!

Superbike Aragon 2022, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint di oggi al Motorland.

È Alvaro Bautista il trionfatore della Superpole Race nel round di Aragon del Mondiale Superbike 2022. A distanza di due anni, lo spagnolo torna a vincere in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Aruba Racing e lo fa dominando.

Con Bautista salgono sul podio anche Jonathan Rea della Kawasaki e Toprak Razgatlioglu della Yamaha. Beffato Michael Ruben Rinaldi, che con l’altra Ducati ufficiale ha lottato fino all’ultimo con i due rivali ma non ce l’ha fatta a prendersi almeno il terzo posto.

A punti anche Andrea Locatelli, Alex Lowes, Axel Bassani, Iker Lecuona e Xavi Vierge. Solo dodicesimo Scott Redding con la BMW. Alle 14:00 ci sarà Gara 2, un’altra manche che si preannuncia spettacolare dopo quanto visto già sabato in Gara 1.

Superbike Aragon 2022: racconto e classifica Superpole Race

Al via battaglia tra Razgatlioglu e Bautista, con Rea terzo e poi dietro i loro rispettivi compagni di squadra. Alvaro, messosi in testa, ha provato subito a prendere del margine sui rivali per non farsi attaccare e la strategia sembra funzionare.

Rinaldi ingaggia una battaglia con Rea, che si difende e non perde contatto con Toprak, arrivando anche a superarlo sul rettilineo dell’ultimo settore. Al quarto giro cade Mikhalchyk con la BMW e nel finale Razgatlioglu risupera Johnny con un sorpasso come quello fatto dal rivale prima.

Mentre Bautista allunga in testa, il suo compagno Rinaldi continua a provare a passare Rea. Più staccata la coppia Locatelli-Lowes, che precede Bassani e i due piloti Honda. Al settimo giro Rinaldi supera entrambi gli avversari, ma non riesce a scappare e al penultimo viene sorpassato da Johnny.

All’ultimo giro terzetto ancora compatto alle spalle di Bautista, con Rea che tiene la seconda posizione e Razgatlioglu beffa Rinaldi con un mega sorpasso all’ultima curva.

Superbike Aragon 2022, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale